Duurdere messen vaak beter (maar niet altijd)

De uitblinker, zo valt in de nieuwe Consumentengids te lezen, is de Zwilling Miyabi type Gyutho 7000D van 20 cm. Het mes, dat 170 euro kost, is vlijmscherp door het uitzonderlijk harde staal. Gaat daardoor heel lang mee en scoort goed voor gebruiksgemak. Het rapportcijfer is een 9.

Wie aan een mes minder wil uitgeven, is ook heel goed af met het mes van Ikea dat 365+ heet. Het rapportcijfer is 7,3 en de prijs 20 euro. 'Haalt goede resultaten in alle tests', schrijven de testers. 'De hardheid van het staal en daarmee het scherptebehoud, kan beter.' Toch is het zeker geen miskoop, dus krijgt het mes 'beste koop'.