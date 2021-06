Een bubbel van gelukzaligheid bij Huisje James in Ugchelen

Het is prachtig weer, de zon schijnt en we lopen langs Van der Valk hotel Apeldoorn – de Cantharel het grindpaadje op richting Huisje James. Dit had ook een ritje met de paardenkoets of het golfkarretje kunnen zijn, maar mijn tafelgast Joost van Manen en ik willen graag lopen. Onderweg passeren we de moestuin vol ingrediënten die we later ook terugvinden op ons bord. Bij Huisje James vind je geen menukaart maar word je verrast met een meer-gangenmenu. Daarbij laat de keukenbrigade zich inspireren door de seizoenen, de Veluwse bossen, het wild en door de eigen groentetuin.

Na onze idyllische wandeling wacht maître sommelier Inge ons op en brengt ons naar zachte stoelen onder de boho-achtige tent, waarin de sfeer van het verscholen landhuisje is doorgetrokken. We beginnen met prosecco van het huis, huisgemaakte roomboterkoekjes met gruyère en een ambachtelijke worst met tijm terwijl we het aantal gangen doorgeven en laten weten dat ze in het menu nog ergens rekening mee moeten houden, niets in ons geval.