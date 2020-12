Een lekker bijgerecht voor de gourmet: Probeer deze paddenstoelenmelange

Gourmet is een trend die jaren geleden overgewaaid is uit Azië en al lange tijd populair in Nederland. In de jaren ‘60 was kaasfondue zó in trek dat er nauwelijks vlees werd verkocht. ,,Het Voorlichtingsbureau Vlees en het bedrijfsschap voor de slagerbedrijven raadden toen gourmet aan", vertelt Rudolph. Sindsdien is Nederland om. Het is ideaal omdat iedereen aan tafel bezig kan zijn.