Een moestuintje op je balkon: zo pak je dat aan

Chef-kok Peter geeft vanuit Loenen geheimen uit een boeddhisti­sche keuken prijs

14:00 Het is een mooi hart onder de riem. Conferentiecentrum Bosoord, van het Maitreya instituut in Loenen, wordt hard geraakt door de coronacrisis. Tegelijk vindt het kookboek dat Maitreya heeft uitgegeven zijn weg door Nederland. Geheimen uit een boeddhistische keuken ging in korte tijd een paar honderd keer over de toonbank. ,,Wanneer dit verkoopsucces zich doorzet is een Engelstalige versie een logische stap.’’