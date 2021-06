Een ouderwets balletje draaien, maar dan vegan. ‘Je zou zeggen: Nee! Maar het viel me alles mee’

En IS HET WAT?We worden zowat overspoeld door alle vegetarische burgers en kipstukjes in het schap. Anders dan de kant-en-klare producten, bestaat er nu ook een mix om zelf je balletje te draaien of een schnitzel te maken. In deze serie waagt een uiteenlopend panel zich aan de nieuwe mix en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’

Drie mensen draaien een ouderwets balletje met de nieuwe mix van Susta foods, een jong bedrijf met duurzame ambities. Het panel is uiteenlopend; één ervaren diëtist en tevens flexitariër, de ander ietwat cynisch ten aanzien van plantaardige vleesvervangers, want als je deze vergelijkt met het echte werk, kom je vaak teleurgesteld uit - is haar mening. De derde een man en een absolute vleesliefhebber.

De bereiding is simpel, de mix voor kip of gehakt met als hoofdingrediënt tarwe, meng je met water en een ruime hoeveelheid olie (40 ml) en dan kun je gaan kneden. En verrek, wat een uitvinding, vindt diëtist Berdien van Wezel. ,,Na de toevoeging van water, verandert de korrelige structuur in een plakkerig mengsel, waar je wonderwel ballen van kunt draaien.’’

De geur is een ander verhaal. Net als diverse andere vleesvervangers, heeft het een onbestemde geur. ,,Een beetje weeïg’’, vindt Stephanie Hoogendoorn. ,,Daar hou ik niet zo van.’’ Wel houdt zij van een ouderwets balletje, net als de rest van het panel. De mix maakt het mogelijk om zelf je gehakt op te leuken, en dat is een voordeel.

Ze kiest voor een recept met veel ingrediënten: meng de mix van Susta Foods (goed voor 400 gram gehakt) met wat gehaktkruiden met uitjes, mosterd (niet te scherp), paprikapoeder, chilipoeder, een eitje, ketchup en desnoods nog wat sambal, en het geurt in huis alsof je een normale bal aan het braden bent.

Ieder zo zijn voorkeur: diëtist Van Wezel gebruikt voor het bakken een klein laagje olie, terwijl Hoogendoorn de ballen braadt in een flinke olie met boter. Het product zorgt voor een vetrijke maaltijd, weet de diëtist. Deels omdat je de mix moet mengen met flink wat olie. Maar het is niets geks, is haar conclusie. ,,Een boterham met kaas is ook een vetrijke maaltijd, waarschijnlijk nog wel meer.’’

Verder is het zoutgehalte keurig, vindt zij. ,,Het valt me alles mee, zeker voor een veganistisch product, die meestal wel wat zout bevatten.’’ Als de ballen eenmaal bereid zijn oogt het precies als vlees, vindt het panel. ,,Het ziet er goed uit’’, beaamt ook vleesliefhebber Van der Lingen. ,,Als je snijdt blijft niet de helft aan je mes hangen, dat is prettig’’, vindt Van Wezel.

Toch valt de werkelijkheid een beetje tegen. Althans, voor sommigen. Van der Lingen vindt de smaak goed, de buitenkant ook knapperig met een zachte, fijne binnenkant (misschien iets te fijn voor vlees), maar het is geen vlees. Dat staat vast. Hoogendoorn is positief verrast door de smaak; ,,Je zou zeggen nee, maar het valt me alles mee, misschien ook vanwege alle opsmuk.’’ Uiteindelijk prefereert zij toch de echte bal. ,,Ik merk dat ik er ook niet echt voor opensta, dus ik eet het met gemengde gevoelens.’'

Van Wezel vindt het daarentegen een super product. ,,Ik vind het echt een mooie vinding, het voegt echt iets toe aan het huidige aanbod vleesvervangers. Omdat je zelf iets kunt maken; met de ene mix is dat een gehaktbal, hamburger of geruld gehakt, en met de andere mix een kipschnitzel of kipstukjes. Die mening deelt zij met Hoogendoorn. En belangrijker nog: ,,Je kunt het naar eigen inbreng op smaak brengen.’'

Voor een box met vier mixen (runder of kip) betaal je 22,50 euro. Een zakje mix is genoeg voor 400 gram kip of rund. Best aan de prijs, vindt Van Wezel dat. De box bestel je online en wordt aan huis geleverd.

Moeten we niet af van het idee dat we altijd vlees móéten? Vraagt Van Wezel zich tot slot hardop af. ,,Dit product helpt mede het idee van vlees eten in stand te houden, want het is een vervanger van rund of kip. Dat is mijn enige kritiekpunt. Misschien moeten we los daarvan andere structuren en smaken gaan omarmen als een hoofdingrediënt van de maaltijd. Veganisten bijvoorbeeld; die kunnen enorm de smaak van peulvruchten waarderen. Ik denk dat we daar uiteindelijk naartoe moeten gaan.’’

