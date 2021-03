Een pizza of muffin van meelwormen? Frederique (16) is er gek op (en vindt dat jij ze ook moet eten)

Een goede muffin uit de bakkerij is voor veel mensen een lekkernij, maar toen leerlingen van de vmbo-school meelworm-varianten uitdeelden op straat, moesten veel Nijkerkers even nadenken. Vierdejaars van het Aeres zijn aan de slag geweest met een project rondom de wormen en daarmee wonnen de leerlingen de Impactprijs Groen Onderwijs, uitgereikt door demissionair landbouwminister Carola Schouten.



Het project hoort bij een keuzevak dat elk jaar terugkomt en draait om de wereld áchter voedsel. Toen docent Mark Reurink voor het eerst met de krioelende beestjes de klas in liep keken ook de leerlingen hem gapend aan. ,,Ze verklaarden me voor gek”, geeft hij aan, maar nadat de docent de wormen even roerbakte met goede kruiden werden de leerlingen enthousiaster. ,,Sommigen wilden zelfs een bakje mee naar huis.”



Frederique van den Bergh (16) stond ook raar te kijken toen haar docent met meelwormen de klas binnenliep. De beestjes leefden immers nog en gaan pas dood als je er op kauwt of ze verhit. ,,We hebben eerst ook een rondje door de school gedaan met snacks zónder meelwormen, terwijl iedereen dacht dat ze er wel in zaten”, legt ze uit. ,,Zo konden we kijken hoe mensen reageren op de snacks.”