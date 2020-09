Eerste carpaccio-restaurant van Zeeland: vlees, groente en vis

Albert Heijn Het wat, hoe & waarom van plantaar­dig eten

Bijna de helft van de Nederlanders noemt zich flexitariër en eet minstens drie keer per week geen vlees bij de warme maaltijd. Of dat afzien is? Welnee. Behalve dat plantaardig eten ontzettend smakelijk is, is het ook nog eens aardig voor dier en milieu. En het is tegenwoordig stukken makkelijker dan je denkt.