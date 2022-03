Eet je koolhydraatarm? Deze desserts maak je met veel minder suiker

Koken & EtenAls je met suiker wilt minderen, dan zijn desserts waarbij je geen of weinig suiker toevoegt een manier om jezelf toch te verwennen.

Dadelcake

Een lekkere cake of taart hoeft niet altijd roomboter, tarwemeel of toegevoegd suiker te bevatten. Deze dadelcake met amandelmeel is een goed voorbeeld. De zoete smaak komt van de dadels en de honing.

Chiazaadpudding met frambozenjam en munt

Deze pudding met frambozenjam en munt is perfect als ontbijt of snelle lunch. Je kunt ‘m de dag van te voren al maken en in de koelkast bewaren. Ideaal als je wat minder tijd hebt in de ochtend en de dag toch gezond wilt beginnen.

Suikervrije kersen-vanillepudding

Een simpele klassieker: kersenpudding. Deze is anders dan gebruikelijk: suikervrij en met vanille. Dit nagerecht steelt de show van de avond, serveer het daarom in mooie glaasjes voor een extra feestelijk effect. In dit gerecht zit wel een beetje honing.

Aardbeien-roomtaartje zonder suiker

Je hoeft geen patissier te zijn om dit heerlijke aardbei-roomtaartje zonder toegevoegde suiker op tafel te zetten. Het taartje is simpel om te maken en staat binnen 15 minuten op tafel. In dit recept gebruik je zoetstof in plaats van suiker.

Bosvruchtenpuddinkjes

Deze bosvruchtenpuddinkjes zijn makkelijk zelf te maken en lekker romig van smaak. Dit feestelijke toetje is ideaal om te serveren na een uitgebreid diner. Het voordeel is dat je het niet hoeft af te bakken en kunt het gemakkelijk een dag van te voren maken, zo stijft de pudding goed op. Dit recept is niet geheel suikervrij, je voegt een beetje agavesiroop toe.

