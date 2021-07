Eetgedrag uitgelegd: waarom moet die chipszak áltijd leeg?

Wat Eten We Vandaag: Po’boys met krokante kip en koolsalade

30 juni Po’boy is een traditioneel broodje uit Louisiana. Tijdens een staking van trambestuurders in New Orleans deelden twee restauranteigenaren gratis broodjes uit. Deze broodjes werden ‘poor boys’ genoemd, in zuidelijk dialect afgekort naar ‘po’boy’, als verwijzing naar de stakers.