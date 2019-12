Eieren in de koelkast of juist niet? Test je keukenkennis

Traditioneel kerstdiner Familiere­cep­ten keren jaarlijks terug aan de kerstdis: lekker knus en makkelijk

25 december We hoeven in Nederland niet zo nodig te experimenteren of heel exotisch te eten met Kerstmis, zeggen culinair historica Charlotte Kleyn en Petra Vethman, auteur van het boek ‘Gezellig!’ over die oer-Hollandse hang naar gezelligheid. Logisch dus dat familierecepten jaarlijks terugkeren aan de kerstdis, of nog massaler: het gourmetten. ,,Lekker knus en makkelijk”.