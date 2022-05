Eigenheid, lol en rollend naar huis bij Bij Maarten in ’t Koetshuis in Vaassen

OVER DE TONGBij Maarten in ’t Koetshuis ligt aan het Maarten van Rossemplein in Vaassen. Niet de lekker directe historicus Maarten van Rossem die we kennen van tv, maar de Gelderse versie uit 1500, die nietsontziend te werk ging. Nu is er nog een Maarten: sinds maart 2020 zijn Maarten en Desirée Noijens de nieuwe uitbaters van ’t Koetshuis, dat naast Kasteel Cannenburgh ligt. Samen streven ze gastvrijheid, persoonlijkheid en gezelligheid na.