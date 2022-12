Eindelijk weer uit eten met de feestdagen? Restaurants gaan voor 'hysterisch’ of juist ‘huiselijke sfeer’

Koken & EtenHet klinkt als een eeuwigheid geleden, maar vorig jaar rond deze tijd zaten we in een lockdown (en twee jaar geleden ook). Dus we zijn al sinds 2019 niet meer uit eten geweest met de feestdagen. Hoog tijd om in te checken bij de eigenaren van restaurants en bars en te vragen wat dit jaar gaat brengen. Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer zet kersttrends op een rij.

2022 was een achtbaan voor de horeca: te weinig personeel, inkoopkosten die omhoog gingen, bizarre energieprijzen en ingrediënten die moeilijk verkrijgbaar waren. Maar bovenal: gasten die heel graag weer erop uit wilden. De horeca zaten vanaf februari weer vol, soms zelfs ramvol, ondanks deze tegenwind.

Uit cijfers van onder meer de Rabobank blijkt dat – ondanks de toenemende kosten voor de consument – de horeca nog steeds goed bezocht blijft. Daar komt nu bij dat de liefhebbers van gastronomische feestdagen voor het eerst in drie jaar weer bij hun favoriete zaak kunnen gaan eten.

Het viel voorgaande twee jaren op dat veel gasten de zaken steunden die ze goed kenden. Bij hun stamkroegen bestelden zij bierpakketten, bij hun vaste wijnbar kwamen de bubbels vandaan, de afhaalgerechten pikten ze op bij het favoriete eethuis en de kerstdinerboxen voor thuis waren van het restaurant waar ze het liefst voor de pandemie zaten.

Ook tijdens deze hernieuwde kennismaking met de feestdagen zien we dat veel gasten kiezen voor oude vertrouwde – en vaak chique – restaurants. Diezelfde restaurants gooien er ook nog een tandje bovenop als het gaat om een extra kerstige uitstraling. In Rotterdam denk je dan aan Old Dutch en In Den Rustwat, uitspanningen die al vele (tientallen) jaren bestaan. In Amsterdam springen sterrenzaken eruit als Ron Gastrobar en Lastage.

Rogier van Dam (Restaurant Lastage* en Lazuur in Amsterdam): ,,We hebben ooit geleerd dat kerst een service aan je vaste gasten is. En hun reactie maakt het vloeken op de lampjes, die dit jaar wéér in de knoop zaten, elke keer weer waard.”

December is een lange maand vol extra werk, na een jaar vlammen met weinig personeel. Niet gek dat er én zuinig op het personeel gedaan wordt én dat de zaken nog wat feestelijker worden aangekleed. Ook bij Van Dams restaurants: ,,In beide zaken hebben we flink hysterische kerstversiering en een mooi menu op eerste kerstdag, en dan lekker een weekje uitblazen met het team. Want december is naast versiering en lieve vaste gasten natuurlijk ook de maand van extra groepjes en afhuurfeestjes.”



Kyatcha in Rotterdam heeft een exclusief kerstevenement met acht gangen.

In 2022 gingen veel nieuwe zaken open. Ook zij vieren de feestdagen ruimhartig. Dit jaar viel de komst van de restobar op, een zaak waar de sfeer net wat informeler is, waar net wat minder gerechten op het menu staan en waar de drankenkaart fier overeind staat met goede, natuurlijke wijnen en ambachtelijke bieren. Een voorbeeld hiervan is Diepnoord in Rotterdam-Noord.

,,Onze eerste kerst bij Diepnoord moet een fijne avond worden, waar je kunt genieten van een speciaal kerst chef’s menu’’, zegt Rokus de Jong van het restaurant. ,,Een huiselijke avond met veel familie en vrienden zodat ook het personeel en ik kunnen genieten van een warme kerst op het werk. Inmiddels gaan de reserveringen hard en zitten we al bijna vol. We kunnen niet wachten om voor het eerst ook op de feestdagen onze deuren te openen.”

Veel zaken met open vuur zijn dit jaar opengegaan. Geen ‘bbq-restaurants’, maar mooie industriële zaken, waar veel op directe hitte van de vlammen wordt bereid. In Amsterdam won Helling 7 een Entree Award (de ‘Oscars voor de horeca’) voor haar stoere zaak waarin wordt gegrild op houtvuur.



In Utrecht opende Feu, zoals de naam al suggereert, een restaurant dat kookt op directe hitte van de vlammen. Zij hebben een zes-gangen-groenten-menu voor de kerst en tippen daarmee een derde trend aan: meer groenten tijdens de feestdagen.

De boxen voor thuis, die opgeld deden tijdens de lockdowns, zijn bijna allemaal verdwenen. Maar niet helemaal. Ron Blaauw, van de hierboven genoemde Ron Gastrobar, heeft nog steeds ‘Ron Gastrobar at Home’-boxen. Rotterdams finedining restaurant Héroine doet dit jaar ook weer ‘Héroine at home’ met maar liefst vijf gangen om thuis te assembleren. Net als Vroeg in Bunnik een box heeft met vier gangen. Alle drie de restaurants bieden hun menu ook in vegetarische vorm aan.

Tips voor de mensen die te laat zijn met reserveren

We moeten eerlijk zijn: de run op de reserveringen voor de kerstdagen, begon dit jaar nog vroeger dan eerdere jaren. Uit de bezoekcijfers van de Buik bleek dat de lijstjes met tips voor kerstavond, eerste kerstdag en tweede kerstdag al eind oktober de best bezochte pagina’s waren. Maar wees niet getreurd: er zijn altijd opties voor als je nog niet hebt kunnen reserveren. Als je lef hebt, vraag je een plek op de wachtlijst bij je favoriete restaurant, want er zijn altijd afzeggers. Maar anders is de keuze voor een hotel-restaurant nog een optie.

Hans van de Meeberg, hoofdredacteur van de Buik van Amsterdam zegt hierover: ,,Bij de hotels zijn er altijd wel een of meer restaurants open gedurende de kerstdagen. Dus mocht een reservering bij een van de lijstjes hieronder niet lukken dan is de kans groot dat de restaurants van de hotels nog plek hebben. En deze zijn zeker in volledige kerstsfeer.”

Gijsbregt Brouwer is oprichter van de Buik en foodtrendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD.

