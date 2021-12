Eiwitten heb je hard nodig, maar overdrijf niet want dat is slecht voor je nieren

Over het algemeen bestaat ons dagelijkse eetpatroon bestaat voor ongeveer 50 procent uit koolhydraten, voor 30 tot 35 procent uit vetten, en dan blijft er nog zo’n 15 tot 20 procent over voor de eiwitten, weten de zussen Jansen.

,,Koolhydraten en vetten zijn onze belangrijkste energieleveranciers, eiwitten de bouwstoffen", legt cardioloog Annemieke uit. ,,Die laatste zijn ook belangrijk voor ons afweersysteem. Eiwitten bevorderen de aanmaak van spierweefsel, dus iemand die sport heeft iets meer eiwitten nodig. Daarin overdrijven is helemaal niet slim, want slecht voor je nieren. Ongeveer 1 gram per kilo lichaamsgewicht is wat je nodig hebt aan eiwitten per dag. Een krachtsporter misschien het dubbele, maar vooral niet meer! Voor iedereen van 65 jaar of ouder is het slim om de eiwitconsumptie op te schroeven, om spierafbraak tegen te gaan.”

Eieren bevatten meer goede dan slechte vetzuren

Eiwitten vind je in eieren, da’s logisch, maar ook in vlees en vis en zuivelproducten. ,,Dan hebben we het over dierlijke eiwitten. Plantaardige zitten onder meer in peulvruchten (vooral soja) en noten. Wat de maximale hoeveelheid eieren per week betreft, daar hebben allerlei experts een verschillende visie op", weten de zussen Jansen. ,,Wij gaan uit van 3 tot 5 stuks per week. Dit voor een gezond persoon. Eieren bevatten naast eiwitten ook mineralen en vitamines en meer goede dan slechte vetzuren, te weten amino- en linolzuren."

Quote Het eiwitgehal­te van de eidooier is nog hoger dan dat van het eiwit zelf. Maar qua choleste­rol valt het inderdaad niet mee Annemieke Jansen

,, Wat u misschien nog niet wist: het eiwitgehalte van de eidooier is nog hoger dan dat van het eiwit zelf. Maar qua cholesterol valt het inderdaad niet mee. In een eidooier zit veel cholesterol, ja. Niet al die cholesterol wordt omgezet in het slechte cholesterol. Maar toch is het goed om zeker niet meer eieren te eten dan die 3 tot 5 per week. En om soms het eigeel te laten staan.”

Volledig scherm Over eiwitten: oesterzwammen. © Jansen & Jansen

Plantaardige eiwitten zijn gezonder dan dierlijke eiwitten. ,,Gefermenteerde zuivelproducten scoren hoger op de gezondheidsladder dan niet-gefermenteerde. Yoghurt, kaas, karnemelk enzovoort zijn beter dan het product waar ze van worden gemaakt: melk. Dat komt door de aanwezige bacteriën, die goed werk verrichten voor onze darmen. Ja, zo hangt alles met alles samen, hè?”

Plantaardige eiwitten treft u zoals gezegd in forse hoeveelheden aan in noten. Janine Jansen: ,,Het dagelijkse handje (ongebrande en ongezouten) noten waar we het eerder over hadden, draagt dus ook op dit punt positief bij aan ons welzijn. Peulvruchten zijn eveneens eiwitrijk, met name natuurlijk soja, maar ook linzen en kikkererwten en in mindere mate kapucijners en witte en bruine bonen.”

Nog zoiets wat je van eieren maakt: mayonaise. ,,Wij bekennen hier dat we dol zijn op mayonaise, zelfgemaakte", melden de zussen. ,,En wat kan er nu mis zijn met mayonaise uit de eigen keuken? Natuurlijk, veel olie en eieren, maar met mate en niet te vaak? Met de staafmixermethode hoeft u geen kant-en-klare mayonaise met ongezonde toevoegingen meer te kopen. Deze opmerking is bedoeld als teaser, want het recept krijgt u pas volgende week.”

Quote Wij zijn behoorlijk te spreken over eieren, ook omdat zo’n ei goed vult Annemieke en Janine Jansen

Dan nu een paar eiwitrijke gerechten. Janine Jansen: ,,Wij zijn dus behoorlijk te spreken over eieren, ook omdat zo’n ei goed vult. Ze zijn uitstekend geschikt voor een warme maaltijd en de meeste kinderen lusten er wel pap van. Daarom maken we vandaag een frittata, oftewel een Italiaanse omelet die aan weerskanten wordt gebakken. Daar doen we natuurlijk groenten in, in dit geval groene asperges. We combineren de frittata met een salade van geroosterde oesterzwammen en de koning onder de eiwitleveranciers: edamame (bepaalde onrijpe sojabonen). Die laatste uit blik; soms moet je het jezelf een beetje makkelijk maken, nietwaar? Een heerlijke maaltijd die snel op tafel staat.”

Frittata met groene asperges, feta en meer voor vier personen

Ingrediënten

450 gram groene asperges

1 knoflookteen

1 ui

bakolie

3 eieren

100 g feta

handje munt

25 g goed smeltende kaas

Bereiding

- Groene asperges hoeven niet geschild te worden. Dat scheelt alweer behoorlijk wat tijd. Snij wel de houtige onderkant eraf. Wij bakken ze graag, met knoflook en een uitje. Wat we nu dan ook maar doen.

- Snipper de knoflook en de ui. Doe ze in een ruime koekenpan en voeg er de asperges aan toe. Bak ze even op en zet het vuur laag. Leg een deksel op de pan laat de asperges een beetje smoren, een minuut of tien.

- Onderwijl kunt u de eieren kloppen, drie stuks. Roer er de feta en de munt door, in stukjes. Giet dit over de asperges, draai het vuur laag, deksel op de pan.

- Als de onderkant enigszins is gestold draait u de omelet om. Doet er 25 gram goed smeltende kaas in plakjes op en laat dit zo nog een paar minuten op het lage vuur staan.

Oesterzwammen-edamamesalade

Ingrediënten

300 g oesterzwammen

2 knoflooktenen

paar takjes tijm

bakolie

1 blikje edamame (uitlekgewicht 130 g)

50 g walnoten

extra vergine olijfolie

zout en peper

Bereiding

- Verhit de oven tot 200 °C. Leg de – creatief in stukjes gescheurde – oesterzwammen in een ingevette ovenschaal.

- Snij de knoflook fijn en verspreid die over de oesterzwammen. Besprenkel ze met olie en roer alles door elkaar. Leg er de blaadjes die u van de takjes tijm afritst op. Rooster de zwammen zo’n twintig minuten; hou ze in de gaten, laat ze niet verbranden.

- Maak het blikje edamame openen spoel ze af (het aanhangende vocht is doorgaans erg zout, vandaar). Stamp de walnoten wat kleiner en voeg bonen en noten toe aan de oesterzwammen.

- Hussel weer even alles wat in de ovenschaal ligt. Breng op smaak met zout, peper en extra vergine olijfolie.

Annemieke en Janine Jansen schreven Hart voor je lijf (2020), Mooi mediterraan (2020) en Hartstikke mediterraan (2018). Zij noemen zich pleitbezorgers van de mediterrane keuken: maaltijden met de goede vetten en koolhydraten en met minder zout en suiker. Meer recepten van de zussen Jansen vind je hier.

