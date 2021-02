Elf mannen laten zien dat anorexia geen meisjesziekte is

Elias (22) mocht dan wel extreem dun zijn toen hij op de middelbare school zat, de gedachte dat hij anorexia had kwam geen moment bij hem op – anorexia, dat is voor meisjes. Hij is een van elf mannen, onder wie ook twee trans mannen, die meewerkten aan A Story to Tell, een project en ­fotoboek over eetstoornissen bij mannen van de Oostenrijkse fotografe Mafalda Rakoš. Een deel ervan is ­momenteel online te zien in een tentoonstelling van Melkweg ­Expo in Amsterdam.