Elizabeth won Heel Holland bakt: ‘Ik stond tot drie, vier uur 's nachts te oefenen’

Het was een beladen moment gisteravond bij Elizabeth Lopez thuis. Ze had lekker gekookt en een taartje gebakken. Samen met man en kinderen keek ze ‘lekker op de bank’ naar de finale, want bezoek zat er vanwege de lockdown niet in. Misschien maar goed ook, zegt de winnares aan de telefoon, want de blijdschap kwam weer helemaal boven. ,,Je word er toch emotioneel van. Ik kreeg tranen in mijn ogen.”