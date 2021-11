Ellemieke Vermolen kookt alleen nog vers voor haar kinderen: ‘Je lichaam is je dankbaar’

Koken & etenVoormalig presentator en kookboekenschrijver Ellemieke Vermolen richt zich met haar nieuwe receptenboek op ouders. Ellemieke voelt een passie voor eten en dat is terug te zien in het kookboek dat morgen verschijnt. Ze deelt haar ervaringen, zodat ook andere drukke ouders een voedzame maaltijd op tafel kunnen zetten.

Ben je zelf opgegroeid met gezond eten, of heb je dit jezelf aangeleerd?

,,Ik heb het meeste zelf aangeleerd. Mijn moeder heeft op een gegeven moment wel bewust gekozen om gezonde voeding te introduceren, maar dat was echt pas op latere leeftijd, dat was niet van jongs af aan.”

Waarom vind je het zo belangrijk om dit voor je eigen kinderen te doen?

,,Ik doe dit echt voor mijn kinderen, als moeder wil ik hen de beste voeding geven. In deze tijd is het zo belangrijk om gezonde voeding te introduceren. Alles is zo bewerkt, het is echt allemaal troep. Je vindt bijna geen echt natuurlijke producten meer. Als je moeder wordt, wil je je kind het beste geven. Dus ik heb besloten geen potjes en zo meer te gebruiken, maar om alles vers zelf te maken.”

Is het lastig om je kinderen gezond te laten eten?

,,Nee, het is gewoon een mindset en de manier waarop je je boodschappen doet, daar maak je keuzes in. Ik ga dan wat meer naar de lokale boer of kies voor de bioproducten en gezonde producten, dus geen pakjes. Het kost misschien wat meer tijd om een verse maaltijd te maken in plaats van dat je het kant-en-klaar haalt, maar je lichaam is je daar uiteindelijk wel dankbaar voor. Neem je kinderen ook mee in het verhaal en vertel wat je gaat klaarmaken. Neem ze mee naar de supermarkt en laat ze de groente kiezen. Vraag wat voor groente ze willen eten en bedenk zelf de rest erbij. Dat werkt vooral bij kleine kinderen, zo maak je het wat gemakkelijker, want ze hebben dan zelf die groente gekozen.”

Kan iedereen gezond en biologisch wel betalen?

,,Het is echt niet veel duurder, want je kunt meerdere maaltijden voorbereiden en twee dagen ervan eten, of je vriest het in. Je moet kijken of het noodzakelijk is om bio te kopen. Producten met een harde schil hoef je in feite niet biologisch te kopen, want die kun je gewoon goed afwassen. Maar zachte dingen, zoals een broccoli, die kun je beter wel bio kopen, want daar komen meer pesticiden in. Je hoeft echt niet alles bio te kopen, maar het is wel belangrijk dat je weet waar iets vandaan komt. Ga dus naar de markt, haal daar een keer je producten in plaats van bij de supermarkt. Ik haal soms mijn groente uit de supermarkt, maar dan kies ik wel zoveel mogelijk de biovariant.”

Quote Een kind heeft zeker tien keer nodig om een smaak te accepteren Ellemieke Vermolen

Je schrijft dat je in kleine stapjes te werk moet gaan, hoe heb je dat bij jouw gezin toegepast?

,,Ik ben begonnen met Kabouter Plop-pannenkoeken die groen waren, ik nam de kinderen dan echt mee in een verhaal en dat werkt fantastisch, daar gaan ze helemaal in op. Nu doe ik dat niet meer, ze weten dat er spinazie in zit. Neem ze vooral mee in het verhaal en blijf het aanbieden. Een kind heeft zeker tien keer nodig om een smaak te accepteren, dus de eerste keer zullen ze allemaal zeggen dat ze het niet lusten. Combineer het met producten die ze wel lekker vinden. Ik heb mijn kinderen bijvoorbeeld quinoa leren eten door tomaatjes en komkommer erdoorheen te doen. Ik heb het gecombineerd met rijst, dus de helft rijst en de helft quinoa, dat kan goed samen. Nu eten ze alleen de quinoa en vinden ze het superlekker.”

Heb je voorbeelden van gerechten die je kinderen eerst niet lustten, maar nu wel eten?

,,Eerst lustten ze geen avocado, maar nu willen ze het liefst elke dag toast met avocado. Ze zien mij het eten, dus ze worden dan nieuwsgierig naar de smaak. Je bent zelf het grootste voorbeeld voor je kind.”

Hebben je kinderen dan nu voorkeur voor gezonde maaltijden, of eten ze nog liever pizza of friet?

,,Als je vraagt wat ze willen eten, dan zeggen ze nog steeds McDonald’s of pizza en frietjes, dus dat blijft. Dat moet ook kunnen, in het weekend mogen ze alles en doordeweeks is het gezond. Dat is de 80/20-regel, die werkt perfect. Soms maak ik de pizza zelf, maar heel vaak halen we 'm lekker. Daar ben ik helemaal niet moeilijk in.”

Zelf ook vaker achter de pannen? Tips en inspiratie voor in de keuken vind je in deze video's:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.