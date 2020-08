Ellen teelt intens smakende tomaten: ‘Ik houd van ze, omdat ze zoveel aandacht vragen’

Puur geluk, dat vindt Ellen Willems in een tomatenkas, bij voorkeur op een vroege ochtend in de zomer, als de zon nog niet verzengend heet is en de stilte domineert. ,,Dan hoor je alleen het druppelen van het water en het zoemen van de bijen en hommels die in en uit vliegen. Die atmosfeer, die geur; het is een biotoopje op zich. Daar word ik blij van’’, zegt Ellen Willems. In Doetinchem kent iedereen haar als ‘De Stadsboerin’. Haar grootste liefde: tomaten. Ze heeft wel 24 soorten. ,,Dat is bescheiden hoor, er zijn er meer dan honderd.’’