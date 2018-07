Enige theeplantage van Nederland wil steeds groter worden

Van de planten kan ze vier of vijf keer per jaar de theeblaadjes oogsten. Ze weet in ieder geval dat ze kwaliteitsthee van haar eigen planten kan maken. Als eerste grote klant heeft ze sterrenrestaurant De Karpendonkse Hoeve. ,,Mijn thee is daar geproefd door hun sommelier en die vond het een goede thee om op de kaart te zetten'', zegt ze. ,,De mensen daar willen hetzelfde als ik: het verhaal achter een product vertellen.''

Zuurgraad

Als tegenprestatie komt hun chef-kok Rob van Veeken op 25 augustus een diner verzorgen waarbij thee en gerechten bij elkaar passen. ,,Thee past beter bij veel gerechten dan wijn. Ook bij kaas. Wijn zit vaak hoog in de zuurgraad. Je moet wel goed weten welke thee bij welk gerecht of welke kaas past.''

Momenteel is Rampen volop bezig om een voormalige schuur om te bouwen tot een pop-uprestaurant annex theesalon. Ze is nog vaak te vinden op haar plantage. ,,Behalve het plukken gaat er veel tijd zitten in het verzorgen van de planten.'' Vooral het snoeien is een precieze klus. ,,Goed snoeien is nodig voor een goede groei en dan levert het dus meer theeblaadjes op.''