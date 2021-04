Enschede kijkt uit naar opening biefstukrestaurant Loetje

Het bekende biefstukrestaurant Loetje komt naar het Volkspark in Enschede. Dat bericht kwam in mei 2019 naar buiten. Daarna bleef het stil. „De opening zal niet lang meer op zich laten wachten”, belooft de keten nu.

In mei zou dan eindelijk ‘de bekende biefstuk met jus’ worden geserveerd in Enschede. De exacte datum is nog niet bekend, maar volgende maand is het dus zover. „Mits de horeca natuurlijk weer open mag”, zegt een woordvoerder erbij.

In de wacht

Begin vorig jaar trok Loetje al in het pand van het voormalige restaurant De Jaargetijden middenin Het Volkspark. De enorme hekwerken rondom het pand maken voorbijgangers nieuwsgierig. Er wordt namelijk al maanden aan de verbouwing gewerkt. ‘Het duurt nog even, maar eind 2020 zullen we de deuren openen van Loetje Enschede’, meldt het restaurant nog steeds op de eigen website. Dat is dus niet gelukt. Enschede is overigens niet de enige locatie die nog op de opening van het restaurant wacht. Ook in Delft, Leiden en Arnhem worden nieuwe zaken geopend zodra de horeca uit de lockdown is.

Van biljart naar biefstuk

Loetje heeft op dit moment 22 vestigingen, voornamelijk in de Randstad. Met de komst naar Enschede opent het restaurant zijn eerste vestiging in Twente. Het gaat hard met de keten die in 1977 werd opgericht. Ludwig ‘Loetje’ Klinkhamer begon eigenlijk met een biljartcafé in Amsterdam. Toen hij zijn ossenhaas op de kaart zette zat de zaak al snel vol met liefhebbers en stond het biljart in de weg.

Loetje valt sinds kort onder de Restaurant Company Europe (RCE), dat ook bekend is van horecaconcepten als Stan&Co, Beers & Barrels en Popo The Mexican.

Veel inwoners van Enschede kijken uit naar de opening, zo blijkt uit een bericht op Facebook dat Tubantia deelde.

