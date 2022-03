Eten mislukt? Zo kun je het nog redden: ‘Ketchup is soms redder in nood’

Koken & Eten Pannen­koe­ken­dag: vijg en kaas zijn in opkomst, of houd jij het liever bij spek en stroop?

Vandaag is het voor de vijftiende keer Pannenkoekendag. Dan staat de oer-Hollandse lekkernij op basis van bloem, melk, ei, zout, boter of olie in de schijnwerpers.

18 maart