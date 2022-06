Eten op warme dagen: met deze tips maak je het ultieme zomerse gerecht

Van een frisse salade tot een lekker stukje vis of vlees op de barbecue: de zomer is aangebroken en daarmee ook het warme weer. Maar wat maak je nou voor gerecht tijdens een zomerdag? Twee experts geven tips en inspiratie.

Voor Simone van den Berg, oprichter van foodblog Simone’s Kitchen, horen zomerse gerechten lekker fris te zijn. ,,Over het algemeen associeer je de zomer toch met wat lichtere gerechten. Lekker veel salades en makkelijke recepten waar je ook niet te lang voor in de keuken hoeft te staan. Het laatst wat je wilt is uren in de keuken staan als het buiten warm is.”

Ook Pien Wekking, eigenaar van foodblog ‘Pien laat haar eten zien’, associeert de zomer met lichte en gemakkelijke gerechten. ,,Het moet snel klaar zijn en ook makkelijk te vervoeren zijn, want in de zomer is het fijn als je het mee kunt nemen naar bijvoorbeeld een barbecue of picknick, of in ieder geval gewoon naar buiten.”

Voeg fruit toe aan je gerechten

,,In de winter hou ik heel erg van stoofgerechten of pasta’s met veel ingrediënten, maar in de zomer denk ik aan lichte (pasta)salades of bijvoorbeeld vis met groenten”, vertelt Wekking. ,,Ik heb in de zomer dus echt ander eetgedrag dan in de winter, ik denk dat veel mensen zich daar wel in herkennen. In de zomer betrek ik ook graag fruit als perzik, meloen en mango in mijn gerechten. Dan heb je een beetje dat frisse, dat doet me denken aan de zomer. En die kleuren maken het natuurlijk ook lekker zomers.” Onderaan dit artikel deelt Wekking een zomerse plaatpizza met perzik, parmaham en burrata.

Vlees, vis én groenten op de barbecue

Als je dan toch wil gaan koken, kun je dit maar beter in de buitenlucht bij de barbecue doen in plaats van binnen met hete pannen, stelt Wekking. ,,Ik hou sowieso heel erg van barbecueën in de zomer. Zodra het maar een beetje lekker weer is, haal ik de barbecue al tevoorschijn. Ik vind het lekker om daar groenten, vis of vlees op te grillen en dan een goede salade en andere frisse bijgerechten op tafel te zetten. Een fruitsalade is ook altijd lekker bij de barbecue.”

De zomer is het uitgelezen moment om bijvoorbeeld een dorade op de barbecue te maken, of een goede steak”, zegt Van den Berg. ,,Maar ik pof ook graag aardappelen op hete kolen, gewoon even inpakken in aluminiumfolie en dan tussen de kooltjes leggen. Ik serveer ze met crème fraîche, bieslook en wat knapperigs. Heerlijk! En denk ook aan het roosteren van groenten zoals paprika, aubergine of courgette. Je hebt er zelfs speciale bakken voor om wat kleinere groenten toch op de barbecue te kunnen bereiden.”

Ook een goede koolsla mag niet ontbreken als zomers gerecht, stelt Van den Berg. ,,Ik maak daar verschillende varianten van. Mijn standaard recept is supereenvoudig en het fijne is dat een koolsla na een dag nog lekkerder wordt. Ideaal dus om al van tevoren klaar te maken. Voor de variatie voeg ik er soms rode kool aan toe, maar dat is natuurlijk geen must.”

Maak het compleet met zomerse drankjes

,,De barbecue maak ik compleet met een grote kan aardbeiendrank”, zegt Van den Berg, die hier een recept van op haar site heeft staan. Je kunt er alcohol aan toevoegen, maar het kan natuurlijk ook gewoon alcoholvrij. ,,Aardbeien horen wat mij betreft absoluut bij de zomer. Je kunt ze tegenwoordig het hele jaar door krijgen, maar echt lekkere aardbeien vind je alleen in de zomer. Ik maak ook graag een aardbeientiramisu of eenvoudige aardbeientaartjes”, aldus Van den Berg.

,,Water met fruit, munt of citroen vind ik altijd erg lekker in de zomer”, vult Wekking aan. ,,In de zomer werk ik sowieso veel met citroen, dat is lekker verfrissend. Ik hou ook van een zelfgemaakte sangria met veel fruit, dat staat gezellig op tafel in een leuke karaf. Verder drink ik vooral veel water, en ik maak graag ijskoffie met crushed ice.”

PLAATPIZZA MET PERZIK, PARMAHAM EN BURRATA

Ingrediënten voor 1 pizza (2-3 personen):

1 bakje (zelfgemaakte) pesto (ongeveer 150 gr)

Sap van 1/2 citroen

1 rol vers pizza deeg

4 wilde perziken

50 gr parma- of serranoham

20 gr pijnboompitten

1 burrata

Handjevol verse basilicum

Optioneel: balsamico-crème

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.

2. Rol het pizzadeeg uit op een bakplaat. Meng de pesto met het citroensap. Verdeel de pesto gelijkmatig over het deeg, maar laat een rand vrij. Snijd de perziken in plakjes. Verdeel de plakjes perzik en de ham over de pizza. Bak in de oven voor 15-20 minuten, tot de bodem mooi goudbruin en knapperig is.

3. Rooster ondertussen de pijnboompitten in een droge pan.

4. Haal de pizza als deze klaar is uit de oven. Breek de burrata met je handen en verdeel over de pizza. Top af met de pijnboompitten, wat blaadjes basilicum en eventueel extra pesto of balsamico-crème.

