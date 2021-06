Eten uit blik saai? Niet als je denkt zoals Lola: 'Ik laat me leiden door waar ik naar snak’

Koken en EtenVoordat ze de keuken induikt, opent de Britse Lola Milne altijd even de deur van haar voorraadkast. Daar vind ze namelijk altijd wel een blikje, potje of flesje dat als basis kan dienen voor haar maaltijd. Of als oppepper. Hieronder vind je twee van haar recepten en vier ideeën voor blikjes, mais, makreel, tonijn en tomaten.

Magisch, noemt Lola Milne haar eigen voorraad in haar boek Ingeblikt! dat onlangs verscheen. ‘Ik duik er altijd even in - om te zien wat ik ga koken of om een gerecht verder aan te kleden', schrijft ze in de inleiding. ‘Ik stuit dan altijd wel op een paar blikken.’ Tijd om die ondergewaardeerde achter-de-handproducten eens een hoofdrol te geven, vindt zij.

,,Als ik aan maaltijden denk, dan ben ik aangetrokken tot smaakpatronen. Een tijdlang kon ik niet anders dan dromen van venkelzaad, de laatste tijd heb ik een beetje een maanzaadfase. Ik heb vaak ineens enorm zin in paarse broccoli of blikjes tonijn die ik op verschillende manieren klaarmaak”, meldt ze via de mail. ,,Ik geniet van de uitdaging om te gebruiken wat ik heb, kliekjes bieden een puzzel om op te lossen, net zoals een paar oude koolrapen en een blikje kikkererwten dat doen.”

‘Ik laat me leiden door eten waar ik naar snak’

Milne gebruikt geen kookboeken maar haar hersenen. ,,Ik blader door smaken in mijn hoofd, ik denk dat ik dan aan eerdere maaltijden en ervaringen raak. Ik laat me vaak leiden door eten waar ik naar snak, chili-olie en veel ingelegde gember of romige feta, chilivlokken en komijnzaad. Maaltijden hebben contrast nodig, of dat nou hartig en zoet of knapperig met zacht is, bijvoorbeeld noten met groenten. Natuurlijk blijkt een gerecht soms toch niet zo goed uit te pakken als gedacht of gehoopt, maar soms pakt het zelfs beter uit.”



In haar boek geeft Milne tachtig recepten. Omdat de inhoud van ieders kastje anders is, gaf de redacteur van Koken&Eten een paar blikjes met de vraag: wat valt hiermee te maken: makreel, mais, tonijn en tomaten? De suggesties vind je hieronder.

Een simpel blikje makreel kan de basis vormen van een heerlijke maaltijd.

Lola Milne

,,Daar kun je heerlijke paté van maken. Laat het vocht uit het blikje lopen en meng de makreel met wat mayonaise. crème fraiche of yoghurt. Kruid met peper en voeg een kneepje citroensap toe en wat citroenrasp. Hierna kun je van alles toevoegen: kappertjes, augurkjes, dille, peterselie en een fijngesneden sjalotje werken allemaal. Je zou ook een beetje kerriepoeder kunnen toevoegen, een fijn gesneden chilipeper, verse koriander en een tomaatje dat je in kleine stukjes snijdt.”



Mais

,,Heerlijk om een snelle soep van te maken. Bak een uiachtige (ui, lente-ui, prei, sjalot) in de pan met een beetje boter glazig. Voeg een houtachtige kruidensoort toe zoals laurierblad of citroentijm en wat chili (vers of gedroogd). Voeg een fijngehakte aardappel en wat bouillon toe. Je kunt ook melk gebruiken of een mix van bouillon en water. Kook dit alles tot de aardappel zacht is, voeg dan de mais toe en zet de staafmixer erop. Het smaakt heel goed met wat harissa of chili-olie en een knapperig geroosterde snee brood die je met wat knoflook hebt ingewreven.”

Tonijn

,,Giet het vocht af en doe de tonijn in een grote kom. Voeg een paar chilivlokken, een fijngehakte teentje knoflook, een paar klein gesneden zongedroogde tomaten, kappertjes, de rasp van een citroen, een kneep citroensap en een goede scheut olijfolie. Meng alles goed door elkaar door gekookte pasta en groenten en roer er nog een blikje gekookte linzen of bonen doorheen. Serveer je gerecht met gekookte halve eieren erbovenop.”

Tomaten

,,Bak knoflook zacht in een flinke scheut olijfolie, voeg wat chilivlokken, gedroogde oregano, of harissa toe, als je dat in huis hebt. Doe er een paar olijven, geroosterde paprika of artisjokken bij. Kruid met peper en zout, voeg de tomaten toe en laat zachtjes stoven gedurende 20 tot 30 minuten. Maak een paar kuiltjes in het mengsel en giet in elk kuiltje een ei. Doe het deksel op de pan en laat de eieren stomen. Dit is erg lekker met fijngehakte dille of peterselie en wat yoghurt.”



,,In plaats van eieren kun je ook wat uitgelekte boterbonen toevoegen en dat serveren op toast met wat geraspte cheddarkaas eroverheen. Of feta. Als je spinazie of snijbiet hebt, verscheur je de bladeren en voeg je die bij de tomaten, tegelijkertijd met de boterbonen.”

Kersentaart

Kersentaart voor 8 personen

Ingrediënten voor het deeg

155 g koude boter, in kleine blokjes

285 g bloem, plus extra voor het uitrollen

zout

40 g poedersuiker

2 eidooiers, plus 1 ei, losgeklopt, voor het bestrijken

Voor de vulling

2 blikken (à 425 g) ontpitte kersen op siroop, uitgelekt

2 el maizena

geraspte schil en sap van 1 biologische citroen

340 g kersenjam

ijs of slagroom, voor erbij

Bereiding

- Je hebt een taartvorm van circa 24 centimeter nodig. Wrijf voor het deeg de boter door de bloem met een snuf zout en de poedersuiker tot het geheel op vochtig zand lijkt. Voeg de eidooiers en 1-2 eetlepels zeer koud water toe. Snijd met een stomp botermes door de deegingrediënten tot ze beginnen samen te klonteren. Maak dan met je handen een bal van het deeg. Druk de bal plat, wikkel deze in plasticfolie en zet 30 minuten in de koelkast.

- Maak intussen de vulling: meng alle ingrediënten in een grote kom. Verwarm de oven voor tot 180 °C en schuif een bakplaat in de oven om warm te worden terwijl je de taart afmaakt. Haal het deeg uit de koelkast en snijd er twee derde af. Bestuif het werkblad met bloem.

- Rol het deeg uit tot een cirkel die iets groter is dan je taartvorm en bekleed de vorm ermee: druk het deeg zachtjes uit zodat het de bodem en zijkanten bedekt. Laat er een beetje deeg over uit hangen en bestrijk deze rand met wat geklopt ei.

- Rol het resterende deeg uit tot een cirkel die groot genoeg is om als deksel dienst te doen. Schep de vulling in de deegbodem en leg de tweede deegcirkel met de randjes op de met ei bestreken overhangende rand.

- Knip de twee lagen deeg met een schaar bij zodat het deeg nog maar 1 centimeter uitsteekt. Plooi de rand dan op welke manier je ook maar wilt (kijk bijvoorbeeld eens op YouTube). Bestrijk de bovenkant met geklopt ei en prik hier en daar kleine gaatjes in het deegdeksel.

- Zet de taart in de oven op de hete bakplaat en bak in 30-40 minuten goudbruin. Laat circa 30 minuten afkoelen in de taartvorm en serveer met een schep ijs of lekker veel slagroom.

Maisbrood van Lola Milne

Muffinbrood met mais & kaas voor 8-10 personen

Ingrediënten

175 ml yoghurt

2 eieren

90 g ongezouten boter, gesmolten en afgekoeld

200 g mais uit blik, uitgelekt

1 bosje lente-ui , in dunne ringen

120 g rijpe cheddar, geraspt (of andere pittige kaas)

250 g zelfrijzend bakmeel

2 tl pikante paprikapoeder

1 tl bakpoeder

zout en versgemalen zwarte peper

Bereiding

- Verwarm de oven voor tot 160 °C en bekleed een broodblik van circa 1 kg met bakpapier. Klop in een kan de yoghurt, eieren, boter, mais, lente-uien en twee derde van de kaas door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Meng in een grote kom het meel met de paprikapoeder en bakpoeder. Schenk de inhoud van de kan in een kom en roer tot alles vermengd is.

- Schenk het beslag gelijkmatig in het broodblik, bestrooi met de rest van de kaas en bak 45-55 minuten, tot het brood goudbruin en gerezen is en een (saté)prikker die je in het midden steekt er schoon weer uit komt. Laat 10 minuten afkoelen in het blik en leg dan op een rooster om verder af te koelen.

Je kunt dit brood het best nog dezelfde dag eten, warm of koud; maar in een luchtdichte trommel is het 4 dagen houdbaar.

In de videoserie Koken met Blik kookt Danny Jansen zijn voorraad op:

