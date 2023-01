Eten voor onder 2,50 euro: met deze 5 recepten lukt dat moeiteloos

Als je op de kleintjes let, dan zijn er wel een paar trucs volgens Ritchie van der Heijden. Hij is chef en receptontwikkelaar bij Eatertainment. Voor deze site maakte hij vijf maaltijden met een bijzondere opdracht: ze mochten niet meer dan 2,50 euro persoon kosten.

Zelf let hij om geld te besparen vooral op seizoensproducten. Dan betaal je minder voor je groenten en fruit. Minder vlees gebruiken scheelt ook. En wat betreft smaak: als je een aantal smaakmakers in huis hebt kun je een eenvoudig gerecht snel echt lekker maken.

,,Je hebt voor een lekkere maaltijd niet veel ingrediënten nodig. Mijn favoriete keuken is de Italiaanse, ook vanwege de eenvoud. Het is met vijf, zes ingrediënten altijd hartstikke lekker.” Beetje knoflook erbij, tipte hij eerder op deze site. ,,En vooral kruiden zoals oregano, basilicum en rozemarijn. Wees niet te bescheiden.”

1. Gevuld Turks brood

Een Turks brood is lekker luchtig van binnen en het heeft een knapperig korstje aan de bovenkant. Door de luchtigheid kan je het brood makkelijk uithollen en vullen met verschillende ingrediënten. Dit recept voor gevuld Turks brood is ideaal wanneer je niet heel veel tijd hebt om te koken, maar wel zin hebt in een goed vullende maaltijd.

2. Shakshuka met bonen

Shakshuka eet je eigenlijk bij het ontbijt. Maar het is ook een ideaal gerecht voor lunch of diner. Deze variant is gemaakt met zwarte bonen, maar leent zich goed om te variëren. Restjes groenten, andere bonen, brood of zuivel kunnen prima worden verwerkt in dit eenpansgerecht.

3. Jambalaya met bonen en ananas

Jambalaya is een gerecht dat afkomstig is uit New Orleans. Het gerecht bestaat van origine uit sterk gekruide rijst met kip en ham. Het woord komt van Franse jambon, dat ham betekent en ya, het oud Afrikaans woord voor rijst. Deze variant is vegetarisch en daarom met bonen en noten.

4. Quiche met rode biet, brie en tijm

Met quiche kun je makkelijk variëren. In dit recept vind je de combinatie van rode biet, kaas en noten. Hou je een stukje over? Bewaar het dan in de koelkast of vries het in. Handig voor na een drukke dag.

5.Zoete aardappel met feta en broccoli

Een gerecht op de bakplaat is een ideale manier om makkelijk een voedzame maaltijd op tafel te zetten op een doordeweekse dag. Je kunt kiezen voor iedere groentesoort, maar ook voor vlees, vis en vegetarisch.

