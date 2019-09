Eten weigeren, uitspugen: het gebeurt aan tafel bij de meeste gezinnen

Koken & etenLekker lang tafelen met een goed gesprek is voor gezinnen met kleine kinderen zeer uitzonderlijk, zo niet onmogelijk. Aan de meeste keukentafels is het heibel, blijkt uit onderzoek. ,,Een stukje dan. Of zes omdat je zes bent. Nee? Zal ik pannenkoeken maken dan?’’

Meer dan de helft van de families in Nederland vindt dat ze moeilijk etende kinderen hebben. Daarvan geeft 83 procent zelfs toe hier wekelijks problemen van te ondervinden, blijkt uit onderzoek van 24Kitchen en deze site onder 1021 Nederlandse gezinnen. Niet geheel verrassend zijn groenten het minst geliefd onder moeilijk etende kinderen; met spruiten op nummer één, gevolgd door witlof.



Moeilijke eters blijken een probleem voor de hele tafel, want hun gedrag leidt tot een gespannen sfeer en gestreste ouders. De meeste problemen doen zich voor tijdens het avondeten. Niet verwonderlijk, zegt Eric Dumont, expert op het gebied van kinderen met eetstoornissen. ,,Een warme maaltijd is voor een kind de meest complexe voeding om te leren eten. De maaltijd bevat veel verschillende smaken, producten en texturen. Dat blijkt vaak een groot probleem: hoe het eten aanvoelt in de mond.”

Quote Er zijn maar weinig momenten waarop een kind zélf iets kan beslissen. Eten is zo’n moment Michelle van Roost

Hamburger

Ook de aard van het voedsel telt mee, aldus Dumont. Van groente krijg je minder energie dan bijvoorbeeld van een hamburger. ,,Een hamburger geeft veel meer calorieën en energie waardoor kinderen als het ware beloond worden voor hun inspanning.”



Maar niet willen eten heeft niet altijd met het eten zelf te maken, weet Michelle van Roost, voedingsdeskundige van Voedingsjungle. ,,Bekijk het eens vanuit het perspectief van het kind: wij ouders bepalen al zoveel, dat je je jas moet aandoen, naar bed moet… Er zijn maar weinig momenten waarop een kind zélf iets kan beslissen. Eten is zo’n moment - net als slapen en zindelijk worden, overigens. Je kunt het eten aanbieden, het zelfs in z’n mond stoppen, maar of je kind het doorslikt, bepaalt-ie nog altijd helemaal zelf.”

Kokhalzen, huilen, spugen

Een moeilijk etend kind komt in verschillende ‘vormen’ voor: in 55 procent van de gevallen weigert het kind te eten, bij 47 procent van de gezinnen gaat het kind overdreven treuzelen en bij 31 procent wordt het kind boos omdat hij of zij niet wil eten. Wat ook geregeld voorkomt: het kind spuugt het eten uit (16 procent van de gezinnen), kokhalst (14 procent), huilt (13 procent) of gooit met eten (5 procent).

De enquête sluit aan op de nieuwe videoserie Mag Ik Van Tafel? die vanaf vandaag wekelijks te zien is op deze site (17 uur) en op 24Kitchen (om 20 uur). Hierin krijgen ouders advies bij eetproblemen van hun kinderen.

Stel als ouders niet te hoge eisen, adviseert Dumont. ,,Eén hapje, twee hapjes, zo bouw je dat op. Kinderen krijgen vertrouwen in de voeder, die denkt: ‘jij gaat me niet gelijk een hele maaltijd geven, ik mag eerst proeven’. Na een paar keer weet het kind of hij of zij het lekker vindt.”

Quote Ouders maken zich zorgen of hun kind wel genoeg eet. Terwijl kinderen zichzelf echt niet uithonge­ren Tischa Neve

Hoe ‘erg’ het kan zijn, blijkt uit een fragment uit Mag Ik Van Tafel?. ,,Ik wil dit niet”, klinkt het bij de familie Bouw thuis. Zoonlief wil het bordje aardappelen, vlees en groente niet dat zijn moeder heeft bereid. ,,Een stukje dan. Of zes omdat je zes bent”, onderhandelt moeder. Op de achtergrond zegt vader dat zijn jongen niets anders krijgt. ,,Wat ga je dan eten?” zegt zij dan. ,,Ik heb nog wel een pannenkoek voor je.”

,,Hilarisch”, vindt Tischa Neve, kinderpsycholoog, opvoedkundige en moeder. ,,Zo gaat het in het echt ook. Ouders maken zich zorgen of hun kind wel genoeg eet. Terwijl kinderen zichzelf echt niet uithongeren.” Kennis over smaakontwikkeling is heel belangrijk, vindt Neve. ,,Als je weet: ik hoef me geen zorgen te maken omdat het wel goedkomt, dan kun je het loslaten.” Neve is de deskundige die in de videoserie Mag Ik Van Tafel? tips en trucs geeft aan de gezinnen.

Voor sommige ouders voelt een kind dat niet wil eten als falen in de opvoeding. Een grote groep (23 procent) schaamt zich vooral als zij met hun moeilijk etende kind bij ánderen op bezoek gaan. Een van de respondenten laat weten: ,,Ik vind het gênant als m’n kind op bezoek weigert te eten. Op een onopvallend moment heb ik zijn portie ook opgegeten.”