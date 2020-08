Export talloze producten stuk goedkoper na deal van ‘honderden miljoenen’ tussen EU en VS

‘Suikerin­du­strie laat wetenschap­pers een rooskleu­rig beeld schetsen’

19 augustus De Nederlandse suikerindustrie gebruikt de wetenschap om suikerconsumptie in een positiever daglicht te stellen en de risico’s op bijvoorbeeld overgewicht te bagatelliseren. Die beschuldiging uit Foodwatch. In een onderzoeksrapport vergelijkt de organisatie de strategie van de suikerindustrie met die van de tabaksindustrie, die decennialang twijfel zaaide over de schadelijkheid van roken.