Familierecepten keren jaarlijks terug aan de kerstdis: lekker knus en makkelijk

Het is niet zo vreemd dat kerst voor de meeste Nederlanders vrij traditioneel wordt gevierd, zegt Petra Vethman (52). ,,In de eerste plaats hebben we in Nederland relatief weinig feestdagen in vergelijking met de ons omringende landen", constateert ze. ,,Dat komt mede door de Reformatie. Sinterklaas, kerst en Koningsdag zijn de belangrijkste feestdagen en daar hangen we dan ook erg aan.”