FIT Challenge: dag 10

Koken & eten 2020 was jaar van thuis uit eten: we maakten zelf sushi, aten meer oesters en zetten sloten vol koffie

5 januari Menig Nederlander begon afgelopen jaar met online boodschappen bestellen. Doordat we niet uit eten konden en zoveel mogelijk thuis moesten blijven, ontdekten we dat we thuis ook ‘uit eten’ kunnen. Uit de jaarlijkse analyse van onlinesupermarkt Picnic blijkt dat we in 2020 aanzienlijk meer luxe vlees en vis aten dan voorheen.