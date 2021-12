Fonduen en oliebollen bakken: klonten frituurvet zorgen voor miljoenen euro's aan schoonmaakkosten

Tijdens de feestdagen is er van vreugde weinig sprake bij de waterschappen. Die zien dichtslibbende leidingen door het frituurvet dat in de wc of in de gootsteen verdwijnt. Dat kost jaarlijks miljoenen euro's aan schoonmaakkosten.

Na het bakken van de oliebollen of na een avondje fonduen gooien veel mensen hun vet weg. Vaak verdwijnt het bakvet in de wc of in de gootsteen, waardoor de leidingen verstopt kunnen raken. ,,Als dat gebeurt bij de leidingen thuis, moet je kosten maken voor de loodgieter", aldus Judith de Jong van de Unie van Waterschappen. De leidingen buiten het huis verstoppen ook.

,,Het vet klontert in de leidingen en daar hebben we veel werk aan”, aldus De Jong. ,,Vet is lastig te verwijderen, denk maar aan je keuken waar je vet probeert weg te krijgen met een schuursponsje. In de gemaalkelders komen die klonten samen. De waterschappen schakelen gespecialiseerde bedrijven in om dat schoon te maken. Daar geven ze soms tonnen per jaar aan uit.” Landelijk gezien kost dat miljoenen euro's per jaar. ,,In de wc gooi je alleen de drie p's: plas, poep en papier. De rest veroorzaakt problemen.”

Van vet naar biobrandstof

,,Mensen beseffen niet dat dit voor kosten zorgt, net zoals de doekjes die mensen door de wc spoelen. Het is geen fris verhaal, maar die zorgen samen met dat vet voor grote bollen. We zien altijd een piek met sportevenementen zoals een WK en ook met kerst en Oud en Nieuw nemen de verstoppingen toe.” In de stad, waar meer mensen wonen, zijn de problemen groter, schetst De Jong. ,,De kosten berekenen de waterschappen door in de belasting, dus die betalen de inwoners zelf.”

Niet nodig als mensen hun frituurvet inleveren. ,,In alle gemeenten zijn afvalinzamelpunten", legt De Jong uit. ,,Waar je ook metaal en grofvuil kunt brengen. Daarnaast zijn er veel supermarkten en buurtvereningen die vet inzamelen, meestal in gele kliko's.” Het vet giet je terug in de originele verpakking of in een oud melkpak. ,,We zien dat ongeveer de helft van de bevolking dit al doet maar dat aantal kan omhoog. Het vet kan gerecycled worden in biobrandstof.”

Waar je je vet kunt inleveren, zie je op deze site.

