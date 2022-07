Fooi geven op vakantie: in dit land kun je beter geen tip geven aan het personeel

Koken & EtenHoewel het niet verplicht is, is fooi geven voor horecapersoneel toch een leuk extraatje. In Nederland is de vuistregel vaak 5 tot 10 procent van het bedrag. Maar hoe werkt het eigenlijk over de grens? Dit is de fooi-etiquette van land tot land.

In Nederland verdienen horecamedewerkers voldoende salaris, daarom is fooi geen verplichting en geef je een tip als de service of het eten naar wens is geweest. ,,Je hoort het dus in principe te verdienen”, zegt etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo. ,,Maar iedereen wil natuurlijk een stukje waardering in de vorm van extra euro’s, daar ga je harder van werken en dan krijg je meer lol in je werk. Als iemand met passie in de horeca werkt komt de rest vanzelf. Vraag je klanten of het naar wens is geweest, onthoud iemands naam of zet een fooienpot in de buurt. Zo help je klanten om sneller aan fooi te denken.”

Hoewel het dus volledig een eigen keuze is, vindt Van Leggelo wel dat we de horeca nu wat meer mogen steunen. ,,Ze hebben het zwaar vanwege het personeelstekort. De kwaliteit en service kan hierdoor minder zijn dan hoe het voorheen was. Leg je verwachtingen daarom niet te hoog en als je het je kan permitteren, geef je de medewerkers gewoon een fooi.”

Houd in Europa 5 tot 10 procent aan

In Europese vakantielanden als Frankrijk, Griekenland, Spanje en Turkije kun je ook een fooi tussen de 5 en 10 procent aanhouden. Ook daar hebben horecamedewerkers er geen problemen mee als je geen fooi geeft. ,,In Spanje geef je vooral fooi als je uit eten gaat en bij iets grotere bedragen. Bij kleinere bedragen, als je bijvoorbeeld twee biertjes afrekent, is het normaal om af te ronden tot de volgende euro”, vertelt Maarten Rinsema van Your Catalan Contact, een website met allerlei praktische informatie over Catalonië.

,,In Frankrijk geef je alleen fooi als je de service goed vindt”, weet reisjournalist Sabine de Witte. Ga je in Turkije uit eten in een luxe restaurant? Ook daar is fooi geven niet verplicht, maar houd er wel rekening mee dat ze in een luxe restaurant meer fooi verwachten dan gemiddeld. ,,Dan is het namelijk tussen de 10 en 15 procent”, aldus De Witte.

,,De Grieken zijn een gastvrij volk”, stelt Griekenland-expert Bas Wanrooij. ,,Dat waarderen toeristen heel erg aan het vakantieland. Je komt dan ook aan als gast en gaat weer naar huis als vriend, en dat is wederzijds. Van nature willen ze je iets goeds leveren en daar zullen ze over het algemeen dan ook alles aan doen. Een fooi geven is dan ook geen verplichting en het is ook niet vanzelfsprekend. Het wordt puur gezien als blijk van waardering en je geeft het alleen als het eten en de service goed was.”

Tippen met contant geld

Rinsema, die al 16 jaar in Spanje woont, ziet dat fooi geven in het land steeds minder vanzelfsprekend is. Ook corona heeft hier volgens hem aan bijgedragen, omdat we sindsdien minder cash betalen. ,,Als je met de kaart betaalt is het niet gebruikelijk om fooi te geven. Als je fooi geeft, geef je dat aan het personeel en bij pinbetalingen gaat het dus naar het bedrijf.”

,,In het buitenland kan je vaak niet tippen via de pin, dat is meer iets Nederlands”, vult De Witte aan. ,,In Turkije geef je je fooi bijvoorbeeld specifiek aan degene die je heeft bediend, en dat doe je dan dus ook cash.”

Fooi geven buiten Europa

Ga je buiten Europa op vakantie? Dan moet je wel rekening houden met andere standaarden voor tippen. ,,Google sowieso van tevoren even wat de gewoontes zijn in een land, dat is voor iedereen het prettigst”, tipt Tijn Kramer, reisjournalist bij Travel Media. ,,Ga je bijvoorbeeld naar Amerika, dan is niet tippen geen optie, dan krijg je gewoon ruzie. Je betaalt standaard 15 tot 20 procent extra als de service niet compleet slecht is.”



Is het leuke bediening? Dan verwachten Amerikanen zelfs 25 tot 30 procent fooi. Volgens Kramer liggen de fooien in Amerika zo hoog omdat horecamedewerkers weinig verdienen en daarom moeten werken voor hun tips.

Het andere uiterste is Japan. ,,Daar is een tip geven bijna een belediging voor het personeel”, aldus Kramer. ,,Ze zien het als een eer om hun werk goed te doen en daarom wordt fooi niet gewaardeerd, want dat zou bijna betekenen dat ze hun werk niet goed doen.”

