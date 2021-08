Frans (83) en Lenny (80) bakken jaarlijks zo'n 1500 appeltaarten: ‘Recept is al 17 jaar hetzelfde’

Het is appeltaart voor en na in huize Huisken. Vroeg in de ochtend is Lenny al druk aan het schillen geslagen. De zwarte handschoentjes ontbreken niet. ,,Ik heb gelukkig nog geen last van mijn handen‘’, zegt ze. Samen appels schillen; het is in de zomer een dagelijks ritueel voor het stel. Frans snijdt ze in vieren en Lenny daarna in kleine stukjes. ,,Of het weleens verveelt? Nooit. Het is juist gezellig, zo naast elkaar op de bank. We zijn perfect op elkaar ingewerkt, haha.‘’