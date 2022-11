Franse McDonald's gebruikt nu bekers en bakjes die je kunt afwassen: Nederland houdt weggooiverpakking

,,Frankrijk is recent gestart om de herbruikbare frietbak landelijk uit te rollen” aldus Roos Franssen, woordvoerder van McDonald’s Nederland. ,,Die keuze maken zij als land op basis van diverse factoren.” Ze noemt de wetten in een land, klanten, overheid en leveranciers.

In Frankrijk geldt de anti-afvalwet voor een circulaire economie. Met deze wet wil het land de verandering in het productie- en consumptiemodel versnellen om afval te beperken en natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en het klimaat te behouden. De anti-afvalwet verplicht fastfoodrestaurants vanaf 1 januari 2023 om herbruikbaar servies te gebruiken voor maaltijden en drankjes die in het restaurant zelf genuttigd worden.

Quote We blijven in beweging en onderzoe­ken hoe we aanvullend impact kunnen maken en onze gasten kunnen facilite­ren Woordvoerder McDonald's in reactie op Franse recyclebare cups

In Nederland gaan we de afwasbare frietbakjes voorlopig nog niet zien, stelt Franssen. Volgens haar maakt McDonald's Nederland beslissingen die bij het land passen. Daarbij speelt de de rol van wetgeving in een land een rol. Ook als het om duurzaamheid gaat. ,,Een stap zoals nu in Frankrijk valt daar nu nog niet onder.”

,,Uiteraard delen we wel kennis onderling binnen McDonald’s en leren we zo samen op het gebied van duurzame verpakkingen”, zegt Franssen. Zij sluit niet uit dat in Nederland ook zoiets ooit zal gebeuren.

Wel plastic deksel vervangen en plastic rietjes vervangen door papieren

Ondanks dat we dus nog geen afscheid hoeven te nemen van de bekende kartonnen frietbakjes, benadrukt Franssen dat McDonald’s Nederland het wel belangrijk vindt om andere initiatieven te nemen op het gebied van duurzaamheid.



,,Zo hebben we de afgelopen jaren de plastic deksel vervangen van de McFlurry Cup en plastic rietjes ingeruild voor papieren rietjes. Hierdoor besparen we jaarlijks 125.00 kilo plastic. Daar stopt het niet mee. We blijven in beweging en onderzoeken hoe we aanvullend impact kunnen maken en onze gasten kunnen faciliteren.”

Sinds 3 juli 2021 geldt in Nederland (en alle andere Europese lidstaten) onder andere een verbod op plastic bordjes, bestek, roerstaafjes, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes, om zo de plasticsoep in de zee tegen te gaan. Per juli 2023 gaan ook gratis plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik in de ban.

Wat is beter: een plastic beker of een papieren beker?

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal onderzocht in hoeverre wegwerpproducten beter zijn dan herbruikbare producten. In het onderzoek keek de organisatie naar een koffiemok versus wegwerpbekertjes. De conclusie: een afwasbare mok of kopje, bij gebruik van een jaar, is beter voor het milieu dan elke keer een wegwerpbekertje pakken. ‘Je moet hem dan wel energiezuinig afwassen: in een afwasmachine of met de hand in een teiltje.



Lukt dat niet, en is de warm stromende kraan de enige mogelijkheid om je beker schoon te maken? Dan kun je beter kiezen voor wegwerpbekertjes’, is te lezen op de site. Wegwerpbekertjes van papier of plastic die gerecycled worden zijn volgens Milieu Centraal dan een goede keuze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.