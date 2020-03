Frietboeren eisen lagere toeslag aan Thuisbezorgd.nl: ‘We dragen nu 13 procent af’

Als frietboeren naar Den Haag

,,Iedereen is nu bezig om het hoofd boven water te houden. Gisteren heb ik een goed gesprek gehad met iemand van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en naar aanleiding daarvan zijn we met een aantal collega's aan de slag gegaan’’, aldus Couwenberg. ,,We hebben voor een petitie gekozen omdat iedereen - dus niet alleen cafetaria's - daar kan aanhaken. We moeten Thuisbezorgd.nl ervan overtuigen dat de toeslag omlaag moet. Hoe, dat maakt ons niet uit. Of dat nu via KHN of via de overheid is. Als het nodig is, dan staan wij als frietboeren maandag in Den Haag om de petitie aan te bieden. Het liefst zien we natuurlijk dat Thuisbezorgd.nl al eerder de toeslag verlaagt.’’