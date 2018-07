Frietzaak introduceert wietmayonaise: één 'wietje met, graag'

Dr. Pieper is de bijnaam van de compagnon van Jelle Westland. Een oudere man, die bij de Universiteit van Amsterdam werkte en zelf de CBD-olie gebruikt. ,,Dr. Pieper is een ode aan de dokter.'' De olie heeft een nogal overheersende smaak, daarom gaan er maar twee druppels per portie in de mayonaise. ,,Het is de dosering voor beginners'', aldus Westland. ,,Of voor mensen die 's morgens thee met de olie hebben gedronken en toe zijn aan een nieuwe shot.''

Wietwijn en wietchocolade

Het is niet voor het eerst dat CBD-olie aan een voedingsmiddel worden toegevoegd. Er is ook al wietwijn en wietchocolade. Volgens Jelle Westland valt de saus in de smaak bij de klanten. Als dat enthousiasme aanhoudt, sluit hij niet uit dat de saus standaard in het assortiment blijft. Hij is ook bezig met het ontwikkelen van wietijs met vloeibaar stikstof. ,,Het is qua smaak top of the bill. De topkok Heston Blumenthal is ermee begonnen in The Fat Duck. Nu zie je het steeds vaker in Londen en aan de kust in de VS.'' Het is de vraag of het aanslaat in Nederland, want het is duurder én het kost meer tijd om te maken.