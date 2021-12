Garnalencocktail: zo maak je de lekkerste

video Voor deze kruidenmix met vooral ui erin betaal je omgerekend 60 euro per kilo

Koop jij wel eens een zakje of potje kruidenmix in de supermarkt? Grote kans dat hier minder kruiden in zitten dan je denkt. Bij kruidenmixen en mixen voor vlees, vis of een maaltijd betaal je namelijk vaak voor goedkope vullingen als zout, paneermeel, suiker of ui.

9 december