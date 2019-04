Geadopteerd varkentje ‘Babe’ eindigt als paté: rechter legt straf op

Babe kwijt

Een verantwoordelijke van de organisatie kreeg drie weken later argwaan toen Babe in geen velden of wegen te bekennen was. De bazin verklaarde eerst nog dat het dier was ondergebracht bij haar ex-man. Babe was te groot geworden en was verschillende keren uit zijn hok ontsnapt, zei ze. De organisatie lichtte vervolgens de gendarmerie in. De agenten troffen in de woning van de vrouw 110 kilogram ingeblikt vlees aan.



Haar ex-man, een oud-slager, bekende het dier met een geweerschot te hebben gedood. Hij verklaarde niet op de hoogte te zijn geweest van het adoptiecontract en wees naar zijn ex. Zij zou altijd de bedoeling hebben gehad het beest te slachten en te villen voor vleesconsumptie.