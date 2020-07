‘Geel’ wordt ‘blauw’: voor het eerst kiest een Jumbo-ondernemer voor concurrent Albert Heijn

Het betreft franchisenemer Heerschap Groep, die vanaf januari 2022 met vijf Jumbo-winkels overstapt op de Albert Heijn-formule. Het contract dat Heerschap met Jumbo heeft, loopt af op 31 december 2021. Het bedrijf onder leiding van Stan Heerschap heeft ook een ambachtelijke bakkerij.

,,Onze bakkerij speelt een belangrijke rol in de overstap naar Albert Heijn. We krijgen straks de mogelijkheid om met name onze vlaaien in AH-winkels te verkopen. De vlaaien zullen worden toegevoegd aan het Streeckgenoten-assortiment van Albert Heijn. Dat biedt voor ons perspectief om behoorlijk te groeien. We hebben pas een nieuwe bakkerij geopend en hebben extra capaciteit. Het is overigens niet zo dat onze producten in honderden winkels tegelijk te koop zullen zijn. Ons bedrijf staat voor kwaliteit, we willen stapje voor stapje groter worden. Deze stap markeert voor ons een nieuwe fase in de geschiedenis van ons 54 jaar oude familiebedrijf.’’

Winkel om de hoek

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn zegt trots te zijn op de komst van Stan Heerschap en zijn team. ,,Hij is een gedreven, ervaren ondernemer met prachtige winkels en een unieke familiebakkerij waar je de liefde voor het vak al meer dan 50 jaar letterlijk proeft. Daarnaast zijn we in veel regio's goed vertegenwoordigd, maar in Midden-Limburg was er nog ruimte om uit te breiden. Straks zijn we ook in Nederweert, Heythuysen en Weert (3 vestigingen, red.) de winkel om de hoek.”

De zesde Jumbo-winkel van Heerschap Groep in Weert (Collegeplein) gaat niet over op de AH-formule, maar blijft eigendom van Jumbo. Bij Heerschap Groep werken ruim 900 mensen. ,,Zij gaan allemaal mee in de nieuwe constructie. We veranderen dan wel van geel naar blauw, maar Heerschap blijft Heerschap.’’

Albert Heijn is al tientallen jaren marktleider in Nederland en telt 985 supermarkten. Jumbo is de nummer 2 met bijna 700 winkels. Het Brabantse familiebedrijf groeit al jaren stormachtig, mede door overnames van andere supermarktketens. Het is volgens een AH-woordvoerder niet eerder voorgekomen dat een Jumbo-ondernemer besluit om zijn winkels te veranderen in AH's.

Eigen keuze

Een woordvoerster van Jumbo meldt dat er acht jaar geleden al eens tachtig C1000-winkels zijn verkocht aan Albert Heijn. Maar volgens AH is het voor het eerst dat een Jumbo-ondernemer zelf de keuze maakt naar de grootgrutter uit Zaandam over te stappen. Andersom gebeurt dit trouwens ook. ,,Zo is onder meer oud-Albert Heijn ondernemer Edward Koorneef in het Westland in 2016 met meerdere vestigingen overgestapt van AH naar Jumbo en maakte in 2019 oud-Plus ondernemer Geert Benders met meerdere vestigingen de overstap naar Jumbo. We betreuren uiteraard de stap van de Heerschap Groep, maar dit hoort er nu eenmaal bij in onze branche’’, aldus Jumbo.

Volledig scherm Jumbo is de laatste jaren stormachtig gegroeid in ons land en opent bijna wekelijks een nieuwe vestiging, zoals hier in Utrecht. © Angeliek de Jonge