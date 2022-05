Geen bier zonder schuim: hoe krijg je de perfecte schuimkraag?

1. Let op het glas

Sofie Vanrafelghem: ,,Zorg voor een droog en schoon glas. Als je bierglazen correct afgewassen zijn, is het meestal niet nodig om ze nog eens te spoelen. Alleen kan een glas soms schoon lijken zonder dat dit het geval is. Vaak zullen (on)zichtbare achtergebleven vetvlekken of andere resten verhinderen dat er een mooie schuimkraag gevormd wordt.”

Hoe je dat kan zien? ,,Wanneer je een bier geserveerd krijgt met allerlei kleine bellen aan de binnenkant van je glas, betekent dit dat het glas onvoldoende schoon was. Door de oneffenheden ontstaan extra koolzuurbelletjes. Vet is het ergste: het laat schuim verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hetzelfde effect krijg je wanneer lippenstift de schuimkraag raakt of als je mayonaise onvoldoende van je mond hebt geveegd: weg schuim."

2. De manier waarop je het glas afwast, maakt verschil

,,Doe je bierglazen nóóit in de vaatwasmachine. Vaatwastabletten zijn echte schuimkillers. Bovendien zijn deze vaatwasmiddelen erg agressief voor glazen. Na een tijdje verschijnt er een doffe witte kalkaanslag op je glazen. Reinig je bierglazen daarom liever met de hand.”

Gebruik verder geen klassiek afwasmiddel, want ook dat is absoluut ongeschikt voor bierglazen. ,,Glasreinigingsmiddelen zoals Becharein of Sun-spoelmiddel zijn daarentegen ideaal voor glas, of gewoon een beetje soda werkt ook. Als je die niet hebt, kies dan voor koud water zonder er iets anders aan toe te voegen. Om de glazen tot slot af te drogen, kies je voor een doek die geen stofjes en pluisjes achterlaat zoals de meeste theedoeken wel doen. Een microvezelglasdoek of poleerdoek is perfect.”

Quote Doe je bierglazen níét in de vaatwasser, anders ontstaat er snel witte kalkaan­slag op je glazen die de schuim­kraag beïnvloedt Sofie Vnrafelghem

3. De houding van het glas tijdens het inschenken is belangrijk

,,Houd je glas schuin en schenk het bier rustig in tegen de wand van het glas op een hoek van 45 graden. Breng daarna je glas langzaam weer recht. Probeer niet alles erin te ‘klokken’, zodat de eventuele gist in de fles niet in beweging komt en de schuimkraag mooi opgebouwd wordt.”



Wanneer je merkt dat de schuimkraag amper groter wordt, houd de fles dan iets hoger. Daarnaast is het soms moeilijk in te schatten hoe snel het schuim opbouwt in je glas als je een bier voor het eerst inschenkt. Daarom raad ik sowieso aan om traag te starten.”

Volledig scherm "Als je een bier voor de eerste keer inschenkt, kan het moeilijk zijn om in te schatten hoelang het duurt voor het schuim opbouwt", aldus biersommelier Sofie Vanrafelghem. © Shutterstock / Marcel Bakker

4. Let op de schuimkraag om kwaliteit bier te achterhalen

,,Een schuimkraag vertelt je ook iets over de kwaliteit van het bier. Zie je een volle witte schuimkraag van fijne bellen die voldoende lang blijft staan? Dan is dit een goed teken. Komt er amper schuim tevoorschijn, verdwijnt het snel of bestaat het vooral uit grote bellen? Dan kan het aan je glas of je schenktechniek liggen, maar evenzeer aan brouwfouten.”



,,Houd er rekening mee dat deze richtlijnen voor de meeste bieren gelden, maar ook niet voor allemaal. Zo hebben bepaalde bierstijlen zoals lambiek geen bubbels en geen schuimkraag. En op bepaald zware of houtgerijpte bieren zal je ook maar weinig kraag zien verschijnen.”

Quote Een volle witte schuim­kraag van fijne bellen die voldoende lang blijft staan, wijst op kwalita­tief goed bier

Wat als er toch geen schuimkraag verschijnt?

Zelfs als je alle stappen hebt gevolgd en toch geen mooie schuimkraag kreeg, kan je nog iets doen om je vrienden of familie het glas bier met een volle schuimkraag te serveren. ,,Ga er eerst en vooral zéker niet met een mes of lepel in roeren”, waarschuwt Sofie. ,,Je brengt er alleen maar zuurstof en misschien nog andere (stof)deeltjes of onzuiverheden mee in het bier. Plus: je gaat de schuimkraag eigenlijk nog meer beschadigen. Het beste wat je dan kan doen, is het bier overgieten in een ander glas. Verre van ideaal, want je verliest sowieso koolzuur bij het overgieten, maar het is de oplossing die het minste kwaad doet.” En met een beetje geluk hou je er nog een mooiere schuimkraag aan over.

