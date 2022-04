Geen culinaire fratsen, maar gewoon goed eten. Dat is precies wat we kregen in dit restaurant in Nunspeet

In een ver, heel ver verleden heeft tafelgast Joost van Manen een blauwe maandag zalmbonbons in deze keuken mogen maken. Zouden ze nog steeds worden geserveerd? Onze kelner, van de oude stempel, amicaal en voortvarend, brengt ons – samen met de kaart en amuses – weetjes over De Kromsteert. Het lijkt bijna of we bij een bekende zijn aangeschoven.