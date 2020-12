Geen keukenprinses? Maak dan eens deze koude feestschotel

Wat Eten We Vandaag: Zoe­te-aardappel­ga­let­te met champig­nons in roomsaus

25 december Een galette is een klassieker uit Frankrijk, daar eten ze de galette zoet met fruit en vaak ook ijs. Wij laten het zoet voor wat het is en gaan compleet voor hartig. Zo vervangen we het fruit voor boerenkool en zoete aardappel en het ijs voor champignons in roomsaus. Als dat geen twist geeft.