Geen nieuwe Bib's in de regio, wel behoud

De enige Bib die gesneuveld is, is die van 't Soerel in Epe. Dat restaurant werd vorig jaar overgenomen door Apeldoorners Marijn van de Worp (28) en Yasmina El Azzouzi (23) en omgetoverd tot Fizzy. Dat heeft Michelin er (nog) niet toe bewogen de Bib toe te kennen.

Bib Gourmand

Bib-restaurants in de regio:

Sizzles en Twenty2 in Apeldoorn, Tante Blanche in Brummen, Herberg De Witte Gans in Dalfsen, Bouwkunde in Deventer, Klein Parijs in Harderwijk, Hoog Holten in Holten, Sukade in Meppel en De Tuinkamer in Ruurlo.