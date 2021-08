Gemakkelijk koken: vijf lekker makkelijke eenpansgerechten

Pak een pan. Pak je ingrediënten. Gooi die ingrediënten in de goede volgorde in je pan. Klaar. Uitgebreid koken kan leuk zijn, maar het klassieke eenpansgerecht geeft een heel eigen vorm van voldoening. Het eindresultaat is heerlijk, en na afloop hoef je maar één pan af te wassen. Ideaal, toch?

Rösti met spinazie, feta en avocadospread: Geen kleine rösti die je met de hand kunt eten, maar een groot en panvullend aardappelbaksel vol interessante smaken. Knapperig, maar gevuld met zachte stukjes feta.

Portugese tomatada met kip: Een dikke tomatensaus met kip en groenten die je het liefst recht uit de pan wil slurpen. Dit gerecht speelt wel vals, want voordat je alles in een diepe pan met deksel samenbrengt moet je sommige ingrediënten even opbakken in een koekenpan. Maar als een gerecht zo lekker is, zien we dat door de vingers.

Groene shakshuka met spinazie en munt: Normaal is deze oosterse schotel met gepocheerde eieren rood, maar deze keer is hij groen dankzij de spinazie. Extra lekker met versgebakken pitabroodjes of lamash.

Jambalaya met chorizo en notenrijst: Vroeger vond je deze smaakexplosie van rijst, groenten en vlees alleen aan de oevers van de moerassen in het Amerikaanse Louisiana, maar hij smaakt even goed op een tafeltje naast de sloot in de polder.

Paella met chorizo: Met deze heerlijke rijstschotel stop je het gevoel van een Spaanse zomeravond in je koekenpan. Schenk er een glas koude sangria bij en de maaltijd kan niet meer stuk.

