Gevulde koek in de trein? Die moet je voortaan zelf meenemen want NS stopt met catering

Officieel was de railcatering al sinds maart vorig jaar van het spoor verdwenen. De NS stopte toen tijdelijk met de service om de 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen waarborgen, maar heeft nu besloten definitief de stekker uit de catering te trekken. ,,De railcatering is opgericht in een tijd dat veel stations er ronduit sober bijlagen”, zegt NS-bestuurslid Anneke de Vries. ,,Onze railcateraars speelden toen een belangrijke rol om reizigers op een comfortabele en prettige manier te laten reizen.”

Echte ambassadeurs

De afgelopen jaren heeft de NS veel geïnvesteerd in extra winkels op stations, waardoor reizigers op het perron terecht kunnen voor koffie of een snack. ,,Dit was terug te zien in de omzet die al langer terugliep”, aldus De Vries. Volgens de NS is er geen ontslagronde geweest, en zijn alle medewerkers ondergebracht bij stationswinkels zoals de Kiosk, Stationshuiskamer, Julia’s, Rituals en AH to go. ,,De railcateraars zijn echte ambassadeurs die NS niet kwijt wil. We zijn dan ook blij dat ze allemaal bij ons aan de slag blijven.”