Gezocht: mensen die biertje willen drinken én daarvoor betaald willen krijgen

,,Het doel van het onderzoek is om te weten te komen of mensen na het drinken van alcohol socialer worden, en of mensen beter of juist slechter van zichzelf kunnen inschatten of ze sociaal gedrag vertonen of niet”, vertelt de Groningse onderzoekster aan de telefoon. Veel mensen denken volgens Aan het Rot namelijk dat ze socialer worden als ze een glaasje op hebben.

Losser van alcohol

Vrouwen

Daarnaast maakt Aan het Rot de belangrijke kanttekening dat ze in haar onderzoek ook vrouwelijke proefpersonen onderzoekt. ,,In eerdere onderzoeken werd alleen gekeken naar mannen. We weten dat vrouwen anders omgaan met empathie en inlevingsvermogen, daarom vond ik het zo belangrijk om in dit onderzoek ook vrouwen te betrekken.” Om er zeker van te zijn dat er geen zwangeren aan het onderzoek deelnemen, verstrekt Aan het Rot vooraf zwangerschapstesten. Op de vraag of de onderzoekster zelf graag een glaasje lust, reageert ze bescheiden: ,,Ik drink niet zoveel, dat heb ik nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik er losser van word en ik bepaalde risico’s minder goed kan inschatten. Bovendien denk ik dat je onder invloed van alcohol vaak een vertekend beeld hebt van hoe je overkomt op een ander persoon, daarom zijn lab-studies zoals dit onderzoek ook zo nuttig.”

Afhankelijk van de coronamaatregelen is Aan het Rot van plan om in januari 2021 met het onderzoek te beginnen. Aan het Rot: ,,Het is nog even afwachten hoe het de komende maanden gaat lopen. We hopen natuurlijk dat we in januari kunnen starten, anders moeten de studenten die mij helpen bij het onderzoek tijdelijk iets anders gaan doen.”