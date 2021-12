Gezonder frietje met: wel de smaken, minder koolhydraten

De afgelopen weken bespraken Jansen en Jansen de belangrijkste pijlers van het mediterrane dieet. ,,We hebben gewezen op het belang van de goede, onverzadigde vetten, de complexe koolhydraten, van veel groente, veel olijfolie en een handje noten per dag. We hebben het over polyfenolen en antioxidanten gehad, de stofjes die je lichaam helpen beschermen tegen hart- en vaatziekten, hersenziekten en bepaalde vormen van kanker. Waarmee we natuurlijk niet beweren dat het je eigen schuld is als je iets akeligs oploopt, maar wel dat betere voeding kan helpen, ook tegen corona. Een goede weerstand draagt in grote mate bij aan ons welzijn.”

Omdat er nog legio andere onderwerpen zijn die bij een gezond voedingspatroon horen, komen de zussen terug. Annemieke Jansen: ,,Het is niet alleen de voeding die de mediterrane leefstijl preventief zo sterk maakt. Daar komt nog meer bij kijken. We meldden al eerder dat die leefstijl betrekking heeft op het bestaan van de mediterrane bevolkingsgroepen van decennia geleden. Italianen, Spanjaarden, Grieken, Noord-Afrikanen moesten heel wat lichamelijke arbeid verrichten om aan hun voedsel te komen. Ze bewerkten handmatig het land en moesten kilometers te voet of op de fiets afleggen om ergens te komen. Beweging en inspanning horen onlosmakelijk bij een gezonde leefstijl. Weldadig voor lichaam én geest.”

Denk ook aan de sociale contacten

Ook heel mediterraan zijn sociale contacten. Annemieke Jansen: ,,We noemen het maar de pantoffelparade, rond een uur of vier, wanneer bijkans iedereen rond de Middellandse Zee de straat op gaat om te flaneren. Zo spreek je nog eens iemand. Het klimaat helpt in die contreien natuurlijk mee. Ook sociale contacten binnenshuis zijn belangrijk voor je gezondheid, net als slapen. Bij te weinig slaap en bij stress maken we te veel van het stresshormoon cortisol aan, wat slecht uitpakt voor ons gestel. Onder meer doordat we trek krijgen in hoogcalorisch voedsel. Ontspanningsoefeningen kunnen hier goed werk verrichten; denk aan yoga, mindfulness en hardlopen.”

Jansen & Jansen wijzen ook op het belang van variatie. ,,Om maximaal nut te krijgen van de diverse goede voedingsstofjes die er op de aarde beschikbaar zijn is het belangrijk om veel variatie in groenten en fruit aan te brengen. Dit geldt ook voor je visconsumptie; de ene vis is vetter dan de andere (vet is bij vis goed), sommige soorten krijgen meer schadelijke stoffen zoals kwik binnen dan andere.”

,,Ten tweede: je porties. Minder is meer. Althans minder van de wat minder gezonde producten. Want ben je toevallig dol op pasta? Dat kunt u natuurlijk best eten, maar idealiter een kleinere portie", zegt Annemieke Jansen. ,,Roomboter of een glas wijn? Neem het gerust, maar niet te vaak. Dan wen je eraan om anders te eten. En geniet je des te meer als je het wel neemt.”



Hiermee belanden we bij de crux van de aanpak van de zussen: wees niet te dogmatisch. Janine Jansen: ,,Je kunt iets alleen tot een heuse leefstijl maken als het doenbaar, betaalbaar, vol te houden is. Probeer bovendien je eten zo veel mogelijk zelf te bereiden, want dat scheelt veel slechte stoffen die zijn toegevoegd aan pakjes en zakjes.”

Daarom vandaag zelfgemaakte patat van verschillende groentes met zelfgemaakte mayonaise. ,,Wij frituren best weleens, niet te vaak, het liefst in verse olie", zegt Janine Jansen. ,,We gebruiken hiervoor rijstolie. We hadden vorige week zelfgemaakte mayonaise beloofd. Voilà. Gebruik liever mayonaise dan ketchup, waarvan menigeen denkt dat het een gezondere keuze is, vanwege al die tomaten. ,,Nee dus, veel te veel zout en suiker. Een tomatensalade is dan een veel verstandiger – en lekkerder – keuze.”

Zelfgemaakte patat van verschillende groentes met zelfgemaakte mayonaise voor 4 personen

Ingrediënten

500 g aardappels (bintjes of Agria)

500 g zoete aardappels

twee pastinaken

1 liter rijstolie

Bereiding

- Je kunt de aardappels schillen, je kunt het ook niet doen, of half. Wij vinden het leuk rustiek als hier en daar nog een stukje schil zit. Snij de aardappels in stukken zoals u de friet lekker vindt. Vlaamse frieten zijn over het algemeen groter dan Nederlandse.

- Doe hetzelfde met de zoete aardappels en de pastinaken. Spoel de groentes af om ze te ontdoen van een beetje zetmeel en droog ze grondig.

- Wij frituren in een gewone pan in plaats van in een frituurpan, in rijstolie. Die heeft een hoog rook- of walmpunt en verbrandt daarom minder snel dan bijvoorbeeld zonnebloemolie of frituurvet. Verwarm de olie tot zo’n 130 à 140 graden Celsius, het komt niet heel nauw. Zonder thermometer – die wij niet hebben – is het best lastig de temperatuur te bepalen. Wat ook prima werkt is een stukje brood in het vet gooien. Als het niet meteen bruin wordt maar wel begint te sissen, is het goed. Wordt het direct bruin, dan gaat de olie richting de 200 graden en laat u hem iets afkoelen. Zo simpel is dat. Hoe dan ook zullen de frieten de eerste keer niet bruinen. Gelukkig maar, want ze moeten eerst garen.

- Doe het hele voorraadje – dus ook de zoete aardappels en de pastinaken – in de olie, minstens 5 minuten lang. Laat de voorgegaarde frieten op een stuk keukenpapier uitlekken en enigszins afkoelen. Je kunt best een half uurtje wachten tot je ze afbakt. Verwarm het vet nu tot zo’n 180 graden en bak de frieten in kleine porties krokant bruin. Het is best een rotklusje, hoera, want dan doe je het in elk geval niet té vaak.

Ingrediënten voor de mayonaise

1 ei op kamertemperatuur

1 tl mosterd

1 el citroensap

1 el azijn

250 ml rijstolie

zout en peper

Bereiding

- We blijven het een soort Russische roulette vinden, deze bereidingswijze, maar wij hebben tot dusver steeds raak geschoten. Het ei moet echt op kamertemperatuur zijn, net als de olie. Doe alle ingrediënten bij elkaar in een hoge mengbeker, de olie het laatst. Zet de staafmixer op de bodem, doe hem aan, hou ’m daar even en trek hem langzaam omhoog. Een prachtmayo is het resultaat.

Ingrediënten voor de tomatensalade

500 g (kleine) tomaten

1 ui

flinke scheut balsamicoazijn

extra vierge olijfolie

zout en peper

Bereiding

- Snij de ui in dunne reepjes of ringen en week ze minstens een half uur in balsamicoazijn. De scherpe smaak trekt dan uit de ui.

- Wij gebruiken kleine tomaatjes. Die snijden we doormidden, maar wellicht moeten die van u in vieren of achten. Leg ze in een schaal met de uitjes eroverheen, de eventuele overgebleven balsamico en natuurlijk een scheut heerlijke extra vierge olijfolie.

- Breng op smaak met zout en peper.

