Glans is er een beetje af bij restaurant Avenarius in Ruurlo

Zin in sushi én pannenkoek? Dan kun je in steeds meer restau­rants terecht

31 mei Uit eten en dan pannenkoeken, sushi én pasta eten. En nog een frietje erbij ook? Deze variant van all you can eat is op steeds meer plaatsen in Nederland te vinden. Het aantal ‘wereldrestaurants’ is de afgelopen drie jaar gestegen en de verwachting is dat de groei doorzet.