Gloednieuwe pindakaas zónder palmolie in het schap: ‘Ik vind deze smaak nog dieper’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test diëtist Berdien van Wezel Smeris Pindakaas.

Er ligt weer een nieuwe pot pindakaas in het schap: Smeris Pindakaas en die komt in twee smaken: ‘lekker crunchy’ en‘beetje zoet’. De pindakaas is iets anders dan de varianten die je gewend bent, want hij bevat geen palmolie. Hij is te koop bij Albert Heijn.

In verreweg de meeste potten pindakaas zit palmolie verwerkt om het lekker smeuïg te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de pindakaas van Calvé, maar ook veel pindakaas die supermarkten onder hun huismerk verkopen. De bedenkers van Smeris gebruiken in plaats daarvan cacaoboontjes als bron van vettigheid. Waarom? Omdat het gebruik van palmolie zeer negatieve gevolgen heeft voor dier en milieu.



Voor de aanleg van palmolieplantages worden complete regenwouden gekapt. Diëtist Berdien van Wezel vindt het daarom geweldig dat Smeris geen palmolie gebruikt. ,,In zóveel producten zit palmolie verwerkt. Broodbeleg, muesli, shampoo, werkelijk bijna alles. Producenten gebruiken het om de geur, kleur of smaak te verbeteren, maar het is dus niet nodig. Smeris bedacht een alternatief en hopelijk gaan nu ook andere fabrikanten volgen.’’

Calvé

Pindakaas zonder palmolie is dus haalbaar (overigens bevat de pindakaas van de Pindakaaswinkel ook geen palmolie, die is verkrijgbaar in hun eigen winkels en online), maar is het ook nét zo lekker? Dat bepalen twee absolute liefhebbers, die dagelijks pindakaas op hun brood smeren.



Beiden eten normaliter Calvé (de normale of met stukjes noot), want: ‘dat is toch de lekkerste pindakaas’, volgens liefhebber Maarten (25). ,,Qua smaak is de pindakaas van Smeris vergelijkbaar met Calvé.’’ Ivan (33), de tweede liefhebber, proefde zelfs geen verschil. Alleen is de substantie wel anders, laat hij weten. ,,Het product is iets vloeibaarder en korreliger dan Calvé. Daar moest ik wel even aan wennen.’’

Quote Bij Calvé lijkt het soms alsof er korreltjes zout in het product zitten Maarten. pindakaas-liefhebber

Daarnaast is het iets minder ‘zoutig’, vindt Maarten. ,,Bij Calvé lijkt het soms alsof er korreltjes zout in het product zitten, wat ik zelf erg lekker vind. Dat is bij deze variant minder.’’ Overigens is het niet zo dat pindakaas van Smeris ook daadwerkelijk minder zout bevat, volgens diëtist van Wezel. ,,Het verschil is verwaarloosbaar. Dus daarom hoef je zeker niet van merk te veranderen.’’

Andere gezondheidsvoordelen zijn er ook niet, meent Van Wezel. ,,Calvé en andere huismerken bevatten palmolie en dus verzadigd vet. In Smeris zit dan wel geen palmolie, maar het bevat wel verzadigd vet, net als alle pindakaasvarianten. Ik zou me daar echter geen zorgen over maken, want het gaat om zulke kleine hoeveelheden. Pindakaas bevat ook veel goede vetten, vanwege alle pinda’s.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Smeris Pindakaas © Smeris Pindakaas

Noten

Qua pinda’s ga je er bij Smeris wel op vooruit. Het bevat 95 procent aan geroosterde pinda’s. Anders dan in een pot Calvé, waar ongeveer 81 tot 85 procent aan pinda’s zit. En dat verschil proef je, vindt Maarten. ,,De smaak van geroosterde pinda’s komt duidelijk naar voren. Ik vind de smaak dieper, of anders gezegd donkerder en daarom ook lekkerder.’’ Hij vindt het daarom zeer terecht dat het product een plek in het schap heeft weten te veroveren. Diëtist van Wezel prefereert zelfs de pindakaas van Smeris boven die van Calvé. En dat heeft alles te maken met het milieu.

Dit is de allerduurste pot pindakaas ter wereld. De Pindakaaswinkel in Amsterdam verkocht de pot van 1,8 liter in 2028 ten bate van Cool Earth.