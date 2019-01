Goed toeven bij Geertien in Muggenbeet

Geertien is gevestigd in een boerderij die in 1887 werd gekocht door Jan Wichers Huisman. Zijn vrouw, Geertje Albers, zwaaide de scepter over het cafe-gedeelte dat al langer bestond. Twee van hun dochters, Griet en Geertje, namen later de zaak over. Tot 1973 runde Geertje, die in deze streken natuurlijk Geertien genoemd werd, het café, dat tot in de wijde omtrek bekendheid genoot. Bestelde je een uitsmijter, dan werden de eieren rechtstreeks uit de ren gehaald. De kippen liepen zelfs in het café. En als je wilde afrekenen werden simpelweg de bierdopjes geteld.