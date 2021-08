Goede 0.0 pils brouwen is hele toer, maar deze is wél gelukt: ‘Ik ga hem absoluut vaker bestellen’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal testen bierdeskundigen Alain Schepers en Fiona de Lange de nieuwste Hertog Jan 0.0.

Hertog Jan had natuurlijk allang een 0.0 pils op de markt. zoals menig bierliefhebber weet, maar daar komt de brouwer nu op terug met een verbeterde versie, want ze waren niet tevreden met de oude variant. Het leek namelijk niet voldoende op het origineel. Dat de oude versie geen succesverhaal was, beamen bierdeskundigen en -liefhebbers Alain Schepers en Fiona de Lange. ,,Die was zoet en zelfs een beetje plakkerig’’, vindt De Lange.

Het is echt een kunst om een goede 0.0 pils te brouwen. Niet alleen omdat je het belangrijkste bestanddeel, alcohol, weglaat, wat de kenmerkende smaak van bier versterkt en ondersteunt, maar ook omdat de normale pils een heel zuivere, cleane bierstijl is, weet Schepers. ,,Bij een IPA bijvoorbeeld, kun je veel meer doen met de typische smaakmaker hop om het gebrek aan alcohol te maskeren.’’

Quote De vorige Hertog Jan 0.0 was zoet, zelfs een beetje plakkerig Fiona de Lange , Biersommelier en zythologe

Quote Alcohol­vrije pilseners hebben een enorme inhaalslag gemaakt Alain Schepers , Bierdeskundige en oprichter van Bierista Al gaan de ontwikkelingen de goede kant op. ,,Alcoholvrije pilseners hebben een grote inhaalslag gemaakt en zijn qua smaak steeds moeilijker te onderscheiden van alcoholhoudende bieren’’, zegt Schepers. Het zijn met name de grote brouwerijen die enigszins vergelijkbare pils kunnen brouwen, benadrukt De Lange. ,,Het is tegenwoordig mogelijk om bier te brouwen, de alcohol eruit te halen, vervolgens de aroma’s op te vangen en deze weer terug te stoppen in het bier.’’



Met name die laatste stap is heel prijzig. ,,Je hebt een groot volume nodig om het bier rendabel te maken. Daarom zie je dat vaak grotere brouwerijen wel redelijk goed alcoholvrij bier op de markt brengen, omdat zij deze kostbare technieken in huis hebben gehaald.’’

Fris

De kenners zijn eensgezind wat betreft de nieuwe Hertog Jan 0.0. Deze is zeker de moeite waard. ,,Het is absoluut een verbetering ten opzichte van de vorige’’, is Schepers van mening. Het is veel minder zoet en beter doordrinkbaar; het is een frisse dorstlesser zoals je dat graag bij een pilsener ziet. Ze hebben er goed aan gedaan deze nieuwe versie op de markt te brengen.’'



De Lange vindt de nieuwe 0.0 minder zoet (een pluspunt) en veel beter in balans. Het nieuwe 0.0 bier behoort zelfs tot haar favorieten. ,,Als ik op een terras alcoholvrij pils zou drinken, dan zou ik zeker weten deze Hertog Jan bestellen. Om eerlijk te zijn drink ik niet zoveel alcoholvrije pils, maar als ik echt zou moeten kiezen is Swinckels 0.0 nog steeds de favoriet. Het hoppige karakter in de afdronk en nasmaak spreekt mij aan.’’

Quote Als ik echt zou moeten kiezen is Swinckels 0.0 nog steeds de favoriet Fiona de Lange , Biersommelier en zythologe

Bierdrinker die ook alcoholvrije variant drinkt

Schepers, tevens oprichter van Bierista, nuttigt al jaren met regelmaat alcoholvrij bier. ,,Ik kan nog altijd genieten van alcoholhoudend bier, ook de echt zware jongens, maar ik merk dat ik nu de momenten kies waarop ik bewust alcohol drink. Achteloos het ene na het andere glas wegtikken is er niet meer bij. Door de ontwikkeling van 0.0-bieren drink ik vaker bier. Ook tijdens de lunch of bij het eten. Geen probleem als ik ‘s avonds nog moet werken.’’



De Lange noemt het groeiende aanbod van alcoholvrije pils ook een mooie ontwikkeling. Maar hoe goed gelukt ook, zij zou het niet drinken niet drinken als vervanger van echte pils. ,,Als je mij zou vragen een keuze te maken, blijf ik kiezen voor de pils met alcohol. Maar soms kun je gewoonweg niet kiezen voor een alcoholische variant. Dan ben ik blij dat er goede alcoholvrije pils verkrijgbaar is.’’



Natuurlijk is er nog steeds veel alcoholvrij bier op de markt wat niet echt lekker is. ,,Het is dan een soort moutsap met niet zelden een wat metalige smaak’’, vertelt Schepers. ,,Maar door de toenemende vraag zijn er steeds meer brouwers zoals Hertog Jan die 0.0 bier op de markt brengen. Dat zorgt weer voor meer vraag enzovoort. Dus de groei is er voorlopig nog niet uit, verwacht ik.’’

De vernieuwde Hertog Jan 0.0 ligt vanaf nu in de winkel. De prijs: €3,79 voor 6x30cl fles en €4,69 voor 6x33cl blik.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.