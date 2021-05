Gouda was ooit dé bierstad van Europa: Remco schreef een boek over de opkomst en ondergang van het Goudse goud

Steeds meer mensen trekken kaas en eieren uit de muur: ‘Je proeft de charme van het boerenerf’

16 mei Rijen ruitjes met daarachter kaas, eieren, groente of fruit. Steeds meer boeren in het Groene Hart kiezen voor een automatiek op de boerderij. Niet zo gek, want het trekt veel klanten. En die komen niet alleen voor de kaas. ,,Je proeft de charme van het platteland.”