Groei dankzij corona: Domino's breidt flink uit in Nederland

De keten Domino’s Pizza is van plan in de eerste helft van dit jaar twintig nieuwe vestigingen in Nederland te openen om zo in te spelen op de groeiende vraag naar bezorgmaaltijden in coronatijd. Door de uitbreiding komt er werkgelegenheid voor circa vijfhonderd nieuwe werknemers bij het bedrijf.

Op dit moment heeft de pizzaketen 309 vestigingen in Nederland. Er komen nieuwe locaties bij in steden waar Domino’s al aanwezig is, maar ook in kleinere plaatsen, zo meldt een woordvoerder. Volgens topman Misja Vroom van Domino’s Nederland is nu 80 procent van de orders die online worden gedaan voor bezorging. Hij verwacht dat ook na de coronacrisis het percentage aan bezorgingen hoog zal blijven.

Verder maakt Domino’s Nederland bekend dat vanaf dit jaar geen voertuigen meer worden aangeschaft voor de bezorging die rijden op brandstof. Op dit moment is 70 procent van de bezorging elektrisch. Vanaf 2025 moet 100 procent elektrisch worden bezorgd.

Succes in Europa

In het afgelopen halfjaar steeg de omzet van Domino’s Pizza in Europa met bijna 14 procent tot 435,7 miljoen euro, geholpen door meer bezorgbestellingen. Het bedrijfsresultaat klom met 18 procent tot meer dan 27 miljoen euro. Concrete cijfers over Nederland zijn niet bekend.

In België doet Domino's ook goede zaken, zo meldt persbureau Belga. De pizzaketen wil daar in de eerste helft van dit jaar 20 extra vestigingen openen: dertien in Vlaanderen en zeven in Wallonië.

Fastfoodketen McDonald’s heeft het afgelopen jaar in Nederland juist flink last gehad van de coronacrisis, zo maakte het bedrijf eind januari bekend. De omzet daalde met ruim 13 procent naar 841 miljoen euro. Een jaar eerder was de omzet nog 970 miljoen euro. Door de lockdowns en de sluiting van restaurants daalde het aantal bezoeken met een kwart.

